Odmaštění kuchyňské digestoře nemusí být složitý úkol. Díky správně zvolenému postupu to bude hračka

Čištění digestoře je činnost, kterou odkládáme do doby, kdy je situace neúnosná. O to déle nám práce bude trvat. Avšak ne pokud použijeme domácí směs pro odstranění různých druhů nečistot.
Na digestoři umístěné nad sporákem se rychle hromadí prach, nečistoty a mastnota. Vzhledem k tomu, že se nejedná o místo, které bychom čistili po každém vaření, nános všeho možného někdy
může být tak silný, že ani běžné čisticí prostředky nepomohou. Ale není třeba panikařit, na každou špínu se najde zbraň, která jednoduše a rychle vše uvede do pořádku. Prostředek na odmaštění a čištění digestoře
Čištění digestoře lze provést i bez použití kupovaných čisticích prostředků plných chemikálií. Zvláště v kuchyni, kde manipulujeme s potravinami, bychom si měli dát pozor a
raději zvolit přírodní cestu k údržbě povrchu. V tomto případě budete potřebovat vodu, hadřík z mikrovlákna a minerální olej. Díky této směsi se můžete rozloučit s jakýmkoli druhem špíny během několika minut. Fotografie: Pixabay Správné použití čisticí směsi
Aby byla digestoř opět zářivě čistá a leskla se, připravte si směs z rostlinného oleje ve stejném poměru s vodou a vše nalijte do lahve s rozprašovačem. Důkladně protřepejte, aby se obě složky spojily. Nastříkejte malé množství na
čistý hadřík z mikrovlákna a rovnoměrně otřete celý povrch digestoře. Nechte několik minut působit. Následně vše setřete vlhkou utěrkou a digestoř zapněte, aby se vysušila. Tento účinný trik opakujte každé dva týdny. Mřížka zůstane čistá a lesklá.
Prostředek na nádobí a vlažná voda
Jsou-li nečistoty skutečně silné a pevně se drží na mřížce digestoře, potřete povrch prostředkem na mytí nádobí smíchaným s vlažnou vodou. Po setření použijte bílý ocet.
Kyselost roztoku působí jako čisticí prostředek, který dokonale odstraňuje zbytky mastnoty, a navíc povrch nijak nepoškozuje. Nezapomeňte ještě vyčistit vnitřek digestoře, především filtr. Fotografie: Freepik Filtr budete muset odmontovat
Pokuste se mřížku odmontovat a vyčistit i místa, která jsou oku skrytá. Tam se totiž hromadí nejvíce nečistot a mastnoty. K čištění odolných skvrn použijte hrubý kartáč a
směs z jedlé sody ve stejném poměru s vlažnou vodou. Vytvoříte tak hustou pastu, která má skvělé odmašťující vlastnosti. Naneste ji na problematická místa a nechte 30 minut působit. Vše pak opláchněte čistou vodou a osušte papírovou utěrkou.
Filtr bude kvůli čištění nutné vyjmout. Jakmile budete moct s touto částí digestoře manipulovat, namočte ji do dřezu naplněného horkou vodou, abyste změkčili odolné stopy nečistot.
Přidejte čtvrt šálku jedlé sody a lžičku saponátu. Mýdlová voda je v tomto případě ideální pro dezinfekci a odstranění veškeré špíny. Po 20 minutách setřete všechny zbytky mastnoty a nečistot pomocí kartáče, opláchněte, osušte a namontujte zpět.
Zdroj: Goodhousekeeping
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Odmaštění kuchyňské digestoře nemusí být složitý úkol. Díky správně zvolenému postupu to bude hračka appeared first on BydlímeÚtulně.cz.