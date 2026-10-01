Odkvetlé stonky orchidejí mohou dát vzniknout novým rostlinám. Snadný způsob množení zvládnou i nezkušení pěstitelé

Chcete-li získat nové rostlinky orchidejí, využijte rozmnožování pomocí řízků z odkvetlých stonků; výsledek se dostaví za dva měsíce.
Rozmnožování z odkvetlých stonků je poměrně snadný způsob, jak si vypěstovat další a další orchideje. Orchideje
(Orchidaceae) z řádu chřestotvarých a čeledi vstavačovitých mají svůj původ ve vlhkých tropických oblastech, zejména v horních patrech pralesa, a proto je u nás můžeme pěstovat pouze v pokojových nebo skleníkových podmínkách. Jste milovníci orchidejí a chtěli byste jich mít doma co nejvíce? Tak to nebude žádný problém. Postup při řízkování květních stonků orchidejí
Uvedená metoda rozmnožování z odkvetlých stonků se vám může hodit také v případě, že ještě nejste v pěstování orchidejí příliš zkušení a zběhlí, a tak
vám sem tam nějaká z nich uhyne. Na BydlímeÚtulně jsme radili, jak i chřadnoucí orchidej lze přivést k životu, někdy však nepomůže nic. A kupovat stále nové rostliny by vás přišlo na pěkný balík peněz. Fotografie: Pixabay
Orchideje můžete množit několika vegetativními způsoby, avšak rozmnožování z květního stonku patří k těm nejjednodušším. Z jednoho stonku tak můžete vypěstovat až pět nových rostlin. A nemusíte se bát, postup není složitý.
Co udělat po odkvětu rostliny Odstřihněte odkvetlý stonek a rozdělte ho na několik částí tak, abyste na každé uchovali spící očka. Jen z nich totiž lze nové rostliny vypěstovat (řízek by měl mít délku 5–8 cm). Řezné plochy je vhodné namočit do skořice, jak radí web Cpykami. Ta bude působit jednak jako antibakteriální prvek, jednak „zaslepí“ ránu, čímž se zabrání hnilobnému procesu. Stejným způsobem ošetřete ránu i na mateřské rostlině, tedy na zbytku stonku. Poté řízky odložte na jeden den na studené, avšak suché místo. Mezitím si připravte živný roztok: Vezměte prolisovaný stroužek česneku se třemi lžícemi syrové rýže a přelijte 600 ml horké vody. Nechte 30–60 minut vylouhovat – živiny z uvedených přísad přejdou do vody (z česneku rovněž antibakteriální látky). Pak výluh přeceďte a nechte vystydnout. Před samotnou výsadbou namočte připravené řízky do výluhu asi na půl hodiny – stonky tekutinu nasají, a tak se stimuluje kořenový růst a zároveň se zabrání tvorbě plísní a hniloby. Některé jiné zdroje doporučují vyrobit výluh z drobně pokrájeného čerstvého zázvoru, do něj stonky namočit a zázvorovým výluhem dolít krabičku se zelenou houbou. Poznámka: jiná možnost je, že ošetříte řezné rány 3% roztokem peroxidu vodíku (kysličníkem).
Postup při výsadbě Když se rozhodnete rozmnožovat orchideje, vezměte si plastovou krabičku a do ní na míru upravte speciální zelenou „houbu“ na aranžování květin OASIS nebo PIAFLOR. Ve vzdálenosti cca 7 cm od sebe zapíchněte dřevěné kolíčky (mohou být o něco delší, než jsou řízky orchidejí). Ke kolíčkům upevněte připravené stonky, a to pomocí měkkého drátku, skřipce, provázku apod. Nepoužívejte žádný materiál, který by se do stonků zařezával (například gumička vhodná není). Do krabičky doplňte vodu tak, aby dosahovala asi do ¾ výšky zelené houby. Přidejte i vrchní krabičku s drobnými otvory, abyste získali mikroklima skleníkového prostředí.
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Nyní už zbývá, abyste trpělivě čekali, a přitom rostliny průběžně kontrolovali, zdali se neobjevují plísně nebo hniloba. A také čas od času dolijte trošku vody, ale ne tolik,
aby voda dosahovala až na povrch houby. Houba vodou nasákne, což bude k vytváření kořenů stačit. Nejprve by se měly objevit pupeny a malé lístky a později kořenový systém. Jak se bude orchidejím ve vašem malém skleníku dařit
Na webu
GardeningABC je uvedeno, že celý proces rozmnožování z odkvetlých stonků by měl trvat asi 10 týdnů, tehdy budou nové rostlinky připraveny k přesazení. Poznámka: rozmnožovat orchideje můžete také pomocí plastové lahve naplněné keramzitem, do něj usaďte připravené řízky ze stonků. Anebo použijte vyšší vrstvu mechu – na něj stačí řízky pouze položit. Vodu dolejte také jen do ¾ hmoty.
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Rozmnožování orchidejí z odkvetlých stonků snadno a rychle. Zvládne to i začátečník appeared first on BydlímeÚtulně.cz.