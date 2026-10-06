Odkapávače na nádobí končí. Do Česka dorazil geniální vynález z Finska, který nehyzdí linku a ušetří místo

Ve finské kuchyni po umytí nádobí nikdo nesahá po utěrce a vedle dřezu nestojí žádný stojan plný talířů. Tamní domácnosti na to mají chytrou skříňku, kterou znaly už jejich babičky. Finský vzor se dá převzít i v českém bytě a často k tomu stačí upravit jedinou skříňku nad dřezem.
Skoro 30 000 hodin u dřezu
Všechno začalo výpočtem. Maiju Gebhard vedla ve 40. letech minulého století oddělení domácnosti ve finském institutu pro efektivitu práce Työtehoseura a sečetla, kolik času hospodyně stráví u nádobí. Vyšlo jí, že mytím a utíráním talířů prostojí během života téměř 30 000 hodin.
Utírání přitom považovala za krok, bez kterého se dá obejít. Ve Švédsku tehdy znali stojánek na nádobí, který stál na pracovní desce, jenže ten jí připadal nepraktický. Sušení proto přesunula výš, na stěnu nad dřezem. Na skříňce pracovala v letech 1944 a 1945. Od roku 1945 ji institut nabízel buď hotovou, nebo jako plánky pro truhláře.
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Zvenku vypadá jako obyčejná horní skříňka. Když ale otevřete dvířka, uvidíte drátěné příčky s drážkami. Talíře a hrnky se do nich vkládají mokré hned od dřezu. Spodek zůstává otevřený, aby voda kapala do dřezu a kolem talířů proudil vzduch. Talíř tak uschne přesně tam, odkud si ho příště vezmete, a utěrka zůstane viset na háčku.
Mřížky v prvních skříňkách byly dřevěné. Sériovou výrobu rozjela firma Enso-Gutzeit v roce 1948 a o šest let později dřevo vystřídal ocelový drát s plastovým povrchem, který se snáz udržuje v čistotě. Dnes skříňka ve finských bytech patří k běžné výbavě a chybí jen málokde. Nadace Keksintösäätiö ji dokonce zařadila mezi nejvýznamnější finské vynálezy.
Patent na ni nikdy nezískala
Zajímavostí je, že Gebhard svůj nápad nepatentovala. V USA přitom počátkem 30. let získala patent na podobnou skříňku nad dřezem Louise R. Krause. Finka ale sušák připevněný na zeď nad dřezem představila i s návodem na stavbu už ve své knize rad pro hospodyně z malých statků, která vyšla v roce 1930. V Americe se nápad neuchytil, kdežto ve Finsku se rozšířil do celé země.
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Finové skříňky nevyhodili ani ve chvíli, kdy jim do kuchyní přibyly myčky. Ruční mytí totiž nezmizelo. Do myčky nepatří třeba dřevěné prkénko nebo malovaný porcelán. Malá domácnost navíc často nemá tolik špinavého nádobí, aby se vyplatilo myčku pouštět.
Dřevěná prkénka a malovaný porcelán se myjí ručně, a proto má sušicí skříňka své místo i v kuchyni s myčkou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Rodina, která pouští myčku každý večer a ručně nemyje skoro nic, by ze skříňky s rošty měla malý užitek. Institut Työtehoseura doporučuje využívat ji pružně, takže když sušíte jen občas, můžete do ní uložit i jiné věci.
Na co myslet před montáží
Hlavně na výšku. V 60. letech v Työtehoseuře zkoumali, jak vysoko mají kuchyňské skříňky viset, a sušicí skříňce podle výsledků nejvíc svědčí místo co nejníž nad dřezem. Talíře pak do horního patra uložíte z pohodlné výšky a voda z nich nepoteče po předloktí.
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Kromě výšky se vyplatí promyslet i několik praktických drobností:
Šířka: Pokud ručně myjete jen pár kusů denně, vystačíte i s úzkou skříňkou. Příbory: Na drátěné mřížce se samy neudrží, proto se do skříňky hodí malý košík, ve kterém zůstanou pohromadě. Volná zeď: Skříňka potřebuje nad dřezem kus stěny, takže u dřezu pod oknem je potřeba hledat jiné řešení. Nosnost: Plná skříňka s porcelánem něco váží, takže zeď i kotvení musí tu zátěž bezpečně unést. Do české kuchyně stačí vložka
Pro novou kuchyň na míru je nejjednodušší objednat sušicí skříňku rovnou u truhláře. Do hotové linky se dají koupit odkapávače určené přímo do horních skříněk. Například BRW nabízí plastový odkapávač do 80centimetrové horní skříňky ke své řadě Sara Line a doporučuje skříňku nad dřezem montovat bez spodní desky, aby voda kapala rovnou do dřezu.
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Kdo do linky zasahovat nechce, může nad dřez přišroubovat drátěný sušák na zeď. Mokré talíře z něj odkapávají přímo do dřezu a kus linky vedle něj se uvolní třeba na rozválení těsta.
Zdroje: https://www.tts.fi/uutiset/astiankuivauskaappi-pitaa-pintansa/, https://en.wikipedia.org/wiki/Dish_drying_cabinet, https://99percentinvisible.org/article/finnish-dishes-simple-nordic-design-beats-dishwashers-drying-racks/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/odkapavac-na-nadobi-nad-drez/, https://www.apartmenttherapy.com/finnish-dish-drying-closets-251178, https://yle.fi/a/3-9928531, https://www.unar-nabytek.cz/zbozi/odkapavac-do-horni-kuchynske-skrinky-sara-line-80-cm/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/nastenne-susaky-na-nadobi-trend/