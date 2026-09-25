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Odjela slavit maturitu do tropického ráje, domů už se nikdy nevrátila. Po 18 letech přišlo přiznání, mrazivý případ teď odhalí Netflix

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Dokument Unesená: Natalee Holloway (Taken: Natalee Holloway) odvypráví příběh zmizení teenagerky z tropického resortu. Případ, který více než dvě dekády zaměstnával dva státy, měl hned několik děsivých zvratů.
Odjela slavit maturitu do tropického ráje, domů už se nikdy nevrátila. Po 18 letech přišlo přiznání, mrazivý případ teď odhalí Netflix

Odjela slavit maturitu do tropického ráje, domů už se nikdy nevrátila. Po 18 letech přišlo přiznání, mrazivý případ teď odhalí Netflix

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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