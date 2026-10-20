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Odešla do důchodu a nevěděla, co se sebou. Dnes paní Marie vydělává slušné peníze a dělá, co ji naplňuje

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Na důchod se většina lidí těší. Plánují, jak se konečně naplno začnou věnovat svým koníčkům a vnoučatům a život si naplno užijí podle svých představ. Jenže spousta z nás byla zvyklá být v pořádném zápřahu, a někdy proto ve stáří plánované aktivity stejně nezaplní množství volného času, který najednou máme.
Odešla do důchodu a nevěděla, co se sebou. Dnes paní Marie vydělává slušné peníze a dělá, co ji naplňuje

Odešla do důchodu a nevěděla, co se sebou. Dnes paní Marie vydělává slušné peníze a dělá, co ji naplňuje

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 05:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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