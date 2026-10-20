Odešla do důchodu a nevěděla, co se sebou. Dnes paní Marie vydělává slušné peníze a dělá, co ji naplňujePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Odešla do důchodu a nevěděla, co se sebou. Dnes paní Marie vydělává slušné peníze a dělá, co ji naplňuje
Článek byl publikován 20.10.2026 05:35
S televizní soutěží má naše soutěž jen málo společného. Každý měsíc pro nás jedna velice obětavá členka...
Holany, to je obec v Libereckém kraji nedaleko České Lípy. Mezi turisty je zná dávno. V mé paměti je pobyt...
Jestliže si v mládí žena vsugeruje, že má tlusté nohy, malá prsa nebo velký nos, žije s tou představou...
Tak mě v nedělním dopoledni napadla spousta aktivit, kterým bych se mohla věnovat. Buď procházka se psy,...
Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →