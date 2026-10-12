Odehrál 900 zápasů a klub vyřadil jeho dres. Norská hokejová legenda zemřela na lovu, srdce jí selhalo ve 45 letech

Byla středa 7. října 2026 a Eirik Skadsdammen byl tam, kde se v Norsku cítil doma stejně jako na ledě: venku s loveckou skupinou. Byl s ním bratr Trond. Když Skadsdammen zkolaboval, Trond a další členové výpravy se mu podle deníků VG a Aftenposten snažili pomoci. Život mu zachránit nedokázali. Storhamar Hockey ještě týž den zveřejnil vzpomínkový text a napsal, že jeho dlouholetá opora zemřela při lovu, u kterého se cítila šťastná. Odešel hráč, který nikdy nehrál v NHL ani v zámořských soutěžích, a přesto ho v Hamaru znal každý. Jeho legenda nevznikla ze slávy, ale z osmnácti sezon v jednom dresu a z jedné trefy v prodloužení, kterou si fanoušci pamatují dodnes.
Středa, která skončila v lese
O Skadsdammenově smrti informoval podle Aftenposten jako první regionální list Hamar Arbeiderblad. Celostátní média pak doplnila, že šlo o srdeční zástavu během lovecké výpravy. Jaký druh lovu skupina ten den podnikla, otevřené zdroje neuvádějí. Klub ve vzpomínce připomíná jen obecně, že Skadsdammen měl během sezony vždy čas na losí lov a že spoluhráče bral na drobnou zvěř do pohraničních lesů Finnskogenu.
Bratr Trond ho ve VG nazval „malým bratrem a nejlepším přítelem“. Zdůraznil, že Eirik zemřel při činnosti, kterou miloval. Skadsdammen po sobě zanechal partnerku a dvě děti.
Šok nezakrýval ani bývalý spoluhráč Patrick Thoresen, který prošel NHL i KHL. Skadsdammena popsal jako mladého a dobře trénovaného muže a dodal, že ho inspirovala jeho fyzická síla i tréninková morálka. Zpráva přišla bez varování. Žádný ze zveřejněných zdrojů nezmiňuje předchozí zdravotní potíže ani diagnózu, které by k takovému konci mohly vést.
Osmička pod stropem haly v Hamaru
Skadsdammen se narodil 23. května 1981 v Kongsvingeru. Do Storhamaru přišel v roce 1999 jako osmnáctiletý a v A-týmu vydržel osmnáct sezon. Hrával na obou křídlech. Klub na něj vzpomíná jako na pracovitého a loajálního hokejistu, který zvládl každou roli, kterou mu trenér přidělil: od defenzivního útočníka, jenž ničí soupeřovy útoky, až po střelce, od kterého se čekají góly.
Klubový archiv Storhamarhistorikk mu přezdívá „maskina“, tedy stroj. Zdůrazňuje jeho enormní kondici a schopnost vrátit se i po dlouhých zraněních. Tahle pověst stroje teď působí obzvlášť bolestně.
Vrchol přišel 6. dubna 2008. Šestý zápas finále norského play off proti Frisku Asker se dostal do prodloužení a v čase 76:51 rozhodl Skadsdammen po přihrávkách Nathana Martze a Joakima Jensena. Storhamar vyhrál zápas 3:2 a sérii 4:2. Takové góly se v klubové paměti časem mění v mýtus. Fanoušci si pamatují, kde ten večer seděli, a jméno střelce s nimi zůstává napořád.
Kariéra po roce 2008 nevyhasla. V sezoně 2014/15 prožil podle archivu „babí léto“ a ve třiatřiceti letech nasbíral v základní části a play off 68 bodů, nejvíc v kariéře. Na úrovni A-týmu skončil v roce 2018 třetím mistrovským titulem. Klub mu po rozlučkovém zápase 24. srpna 2018 vyvěsil ke stropu dres s číslem 8.
Podobnou poctu získalo podle Storhamarhistorikk jen devět hráčů a osobností, mezi nimi Pål Johnsen, Tom Erik Olsen nebo Christian Larrivée. Ne u všech šlo o plně vyřazené číslo, někteří dostali čestný modrý prapor. U Skadsdammena se sešlo všechno najednou: vyvěšená osmička, osmnáct sezon a rozloučení s titulem.
Ani pak nepřestal hrát úplně. V následující sezoně naskočil za Storhamar YA v 1. divizi a podle databáze Elite Prospects se v lednu 2024 vrátil do rodného Kongsvingeru, kde hrál nižší norské soutěže.
Čísla podle toho, kdo počítá
U hráče s tak dlouhou kariérou se statistiky rozcházejí podle toho, kdo je sčítá a co do nich zahrnuje. Žádné z čísel není chybné, každé ale měří něco jiného.
|Metodika
|Zdroj
|Zápasy
|Body
|Všechny zápasy za Storhamar
|Storhamarhistorikk / klub
|907
|553 (262 gólů)
|Norská liga, jen základní část
|Elite Prospects
|717
|462 (226 + 236)
|Norská liga, základní část a play off
|Elite Prospects
|881
|544
|Oficiální reprezentační starty (MS a OH)
|Norský hokejový svaz
|11
|neuvedeno
|Zápasy „s norským znakem“
|VG / Aftenposten
|27
|neuvedeno
Klubová čísla řadí Skadsdammena na druhé místo historické tabulky Storhamaru. Víc zápasů odehrál jen Pål Johnsen, který jich má 963. V ligovém měřítku je Skadsdammen pátý podle počtu odehraných zápasů v základní části. V celkovém bodování ligy včetně play off mu patří 18. místo.
Rozdíl mezi 11 a 27 reprezentačními zápasy vysvětluje metodika. Norský svaz ve své historické tabulce reprezentačních startů počítá za oficiální jen utkání na mistrovství světa a olympijských hrách. Média uvádějí širší číslo, které zřejmě zahrnuje i přípravné zápasy a turnaje.
Statistiky ukazují dvě věci. Skadsdammen nebyl nejproduktivnějším hráčem norské historie. Jeho výjimečnost spočívala v délce kariéry, ve vytrvalosti a ve věrnosti jednomu dresu.
Mistrovství 2008: v Kanadě, ale ne proti Česku
Na mezinárodní scéně se Skadsdammen nejvýrazněji objevil na mistrovství světa 2008 v Kanadě. Na oficiální soupisce Norska figuroval jako útočník s číslem 18 ze Storhamaru. Podle statistik IIHF odehrál šest zápasů, v nichž nezískal žádný bod a připsal si dvě trestné minuty. V téže kabině seděl i mladý Mats Zuccarello Aasen, pozdější výrazná postava NHL.
U tohoto turnaje se nabízí otázka, zda Skadsdammen narazil na český národní tým. Nenarazil. Podle oficiálního archivu IIHF k MS 2008 hrálo Česko ve skupině A a následně v kvalifikační skupině E, zatímco Norsko prošlo skupinou C a kvalifikační skupinou F. Vzájemný zápas v rozpisu není. Eliáš, Kaberle, Plekanec, Krejčí ani Židlický se tak s křídlem z Hamaru na ledě nepotkali.
Skadsdammen proto zůstává hokejistou, jehož jméno českým fanouškům nejspíš nic neřekne. V Norsku přitom patřil k těm, podle kterých se měřila věrnost klubu.
Srdeční zástava není totéž co infarkt
Norské zdroje používají slovo „hjertestans“, tedy srdeční zástava. Ta nastává, když srdce náhle přestane účinně pumpovat krev. Infarkt může být jednou z jejích příčin, není to ale totéž. Lékařská diagnóza ani výsledky pitvy nebyly zveřejněny, a proto zatím není veřejně známo, proč Skadsdammenovo srdce selhalo.
Obecný kontext nabízí například americká Mayo Clinic. Rizikové faktory srdeční zástavy se podle ní překrývají s riziky srdečních onemocnění: onemocnění věnčitých tepen, vysoký krevní tlak, kouření, cukrovka, obezita, rodinná anamnéza nebo dříve prodělaná srdeční příhoda. Dobrá kondice riziko snižuje, ale nevylučuje. Studie v odborném časopise Circulation o srdečních zástavách při sportu ve středním věku zjistila, že 56 % postižených mělo alespoň jeden kardiovaskulární rizikový faktor a 36 % mělo v týdnu před zástavou typické příznaky. Jde o obecná data, nikoli o vysvětlení Skadsdammenova případu.
V terénu, kam záchranka nedorazí za pár minut, rozhodují kolemjdoucí. Americká kardiologická společnost AHA uvádí, že devět z deseti lidí se zástavou mimo nemocnici zemře a že okamžitá resuscitace může šanci na přežití zdvojnásobit až ztrojnásobit. Postup je jednoduchý:
- Ověřte bezpečnost místa a to, zda postižený reaguje a normálně dýchá. Pokud ne, ihned volejte 155 nebo 112.
- Stlačujte hrudník uprostřed hrudní kosti tempem 100 až 120 stlačení za minutu.
- Pošlete někoho pro defibrilátor (AED), pokud je v dosahu, a řiďte se jeho hlasovými pokyny.
- Nepřestávejte až do příjezdu záchranářů nebo do chvíle, kdy postižený začne normálně dýchat.
Zda se dalo Skadsdammena zachránit, zdroje nehodnotí. Bez podrobné časové osy zásahu to posoudit nelze.
V hale v Hamaru dál visí pod stropem osmička. Patří muži, který tu odehrál víc zápasů než téměř kdokoli jiný a každý podzim mizel do lesa. Ten poslední podzim se z lesa nevrátil.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka