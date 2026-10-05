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Odchovanec Slavie ukázal sezonu bez příkras. Křišťan řešil zranění, sázkařskou aféru i triumf v poháru

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Jakub Křišťan za jednu sezonu prožil únavovou zlomeninu, zvedl nad hlavu MOL Cup a sledoval, jak jeho Karviná padá z ligy. Teď svou sezonu ukázal bez filtru.
Odchovanec Slavie ukázal sezonu bez příkras. Křišťan řešil zranění, sázkařskou aféru i triumf v poháru

Odchovanec Slavie ukázal sezonu bez příkras. Křišťan řešil zranění, sázkařskou aféru i triumf v poháru

Zdroj: 1. FC Slovácko
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 05.10.2026 15:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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