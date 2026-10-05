Odchovanec Slavie ukázal sezonu bez příkras. Křišťan řešil zranění, sázkařskou aféru i triumf v poháru

Ještě v září 2025 kopal za béčko Slovácka. O devět měsíců později slavil s Karvinou největší úspěch v historii klubu. O měsíc později už jeho tým nebyl prvoligový. Třiadvacetiletý záložník Jakub Křišťan, odchovanec Slavie a bývalý mládežnický reprezentant, podle Aktuálně.cz fanouškům představil svou sezonu ve vlastním dokumentu. Redakce ho uvedla jeho větou „Šlapu jako prase a v noci nespím“. Jedno je potřeba říct hned: v sázkařsko-korupční kauze, která Karvinou smetla, Křišťan mezi obviněnými ani potrestanými nefiguruje. Aféra ho zasáhla jako člena kabiny, ne jako aktéra. Jeho sezona tak stojí na zvláštním paradoxu. Byl zároveň vítězem i rukojmím okolností, které sám neovlivnil.
Zlomenina, kterou zvenku nebylo vidět
Do Karviné přestoupil 8. září 2025. Na Slovácku za sebou měl předchozí ročník s 23 ligovými starty a 979 odehranými minutami. Byl to spolehlivý, ale nenápadný hráč, který po Slavii prošel ještě Vlašimí a Teplicemi.
Pak přišel konec podzimu a s ním problém, o kterém se mimo klub skoro nemluvilo. V rozhovoru pro klubový bulletin MFK Karviná z 1. března 2026 popsal, co se stalo: únavová zlomenina zánártní kůstky. Takové zranění neprovází žádný dramatický střet ani nosítka. Kost postupně povolí pod opakovanou zátěží.
Léčba odpovídala diagnóze. První měsíc měl klidový režim, pak nohu jen pozvolna zatěžoval. Zimní přípravu, kdy si hráči vybojovávají místo pro jaro, strávil prakticky celou mimo týmový trénink.
Návrat dobře ukazují čísla z databanky iDNES:
- 14. února 2026: 23 minut
- 21. února 2026: 4 minuty
- 1. března 2026: celých 90 minut
Tři zápasy a tři různé role: nejdřív opatrné zkoušení, pak jen pár minut na konci, nakonec celý zápas. K 1. březnu už Křišťan hlásil plnou tréninkovou zátěž. Celkem za Karvinou v sezoně odehrál 21 ligových zápasů a 1 172 minut. Proti Slovácku je to méně startů, zato víc času na hřišti, a to i přes výpadek, který mu vzal celou zimu.
Podle nás právě tady sezona dostává první zlom. Hráč, který přišel v září a v listopadu vypadl, se mohl v kádru snadno ztratit. Křišťan se na jaře vrátil do hry, a to ve chvíli, kdy se mělo hrát o hodně.
Devadesátá minuta, která se počítá
Finále MOL Cupu se hrálo 20. května 2026 v Jablonci. Karviná sama ten zápas označovala za možná největší ve své historii a nepřeháněla. Vyhrála 3:1, góly dali Condé a Vinicius. Klub ovládl druhou nejprestižnější soutěž v Česku.
Křišťanův podíl je potřeba popsat přesně. Začínal na lavičce a na hřiště se dostal v 90. minutě, kdy vystřídal Labíka. Gólovým hrdinou finále tedy nebyl. Byl ale součástí kádru, který se k trofeji probojoval celým ročníkem, a ve chvíli závěrečného hvizdu stál na trávníku.
Jak finále probíhalo:
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|Datum
|20. května 2026
|Výsledek
|Jablonec 1:3 Karviná
|Střelci Karviné
|Condé, Vinicius
|Křišťan
|střídající hráč, na hřišti od 90. minuty za Labíka
|Sportovní odměna
|4. předkolo Evropské ligy, jistota minimálně hlavní fáze Konferenční ligy
Poslední řádek tabulky se nakonec nenaplnil. Vítěz poháru si sportovně vybojoval Evropu. Do měsíce a půl ale bylo všechno jinak.
Aféra, kterou nesl klub, ne hráč
Kauza, která Karvinou zasáhla, nezačala v sezoně 2025/26. Týkala se ovlivňování zápasů z roku 2024, tedy z doby, kdy Křišťan hrál na Slovácku. Rozsah byl obrovský. Podle ČT sport policie obvinila 32 lidí, Etická komise FAČR zahájila 47 disciplinárních řízení a podle Českého rozhlasu se podezření týkalo 48 zápasů. Z profesionálních klubů figurovaly Karviná a Opava.
Kauza nejdřív zasáhla klubové peníze. Karviná přišla o sponzory Chance a OKD. Jen OKD klub v předchozím roce podpořil částkou 18 milionů korun.
Verdikt Etické komise padl 15. června 2026, necelý měsíc po pohárových oslavách. Podle Seznam Zpráv, které převzaly zpravodajství ČTK, komise rozhodla takto:
- MFK Karviná: vyloučení z první ligy, pokuta 10 milionů Kč
- Jan Wolf: zákaz činnosti na 12 let, pokuta 3 miliony Kč
- Nicolas Tilkeridis, Daniel Kubát, Jakub Tlustý, Lumír Číž, Jiří Remiáš: zákazy činnosti od 15 měsíců do 12 let, pokuty 20 až 140 tisíc Kč
Jméno Jakuba Křišťana na seznamu není. Žádný ze zdrojů, které jsme dohledali, nedokládá, že by sázel, ovlivňoval zápasy nebo že by ho disciplinárně řešil svaz. Přitom pravidla jsou přísná. Od července 2024 obsahuje Disciplinární řád FAČR samostatný přečin nedovoleného sázení. Za něj hrozí zákaz činnosti až na pět let nebo pokuta až milion korun, u ovlivňování zápasů jsou sankce ještě tvrdší.
Klub nejdřív bojoval. Den po verdiktu vydal prohlášení, že s rozhodnutím nesouhlasí, od údajného ovlivňování se distancuje a odvolá se. Dvanáct dní nato, 28. června, odvolání stáhl. Podle prohlášení to nemělo znamenat přiznání viny.
Poslední rána přišla 2. července. Podle Českých novin UEFA Karvinou vyřadila z evropských soutěží, protože nesplnila kritérium integrity. Její místo převzala Plzeň a do pohárů se posunul poražený finalista Jablonec. Český fotbal podobnou situaci zažil naposledy v roce 2012, kdy UEFA ze stejného důvodu nepustila do Evropské ligy Sigmu Olomouc.
Hráči jako Křišťan tak vyhráli pohár, o jehož odměnu přišli kvůli zápasům z doby, kdy v klubu ještě nebyli. Trofej ve vitríně zůstala, Evropa a liga ne.
Restart za hranicí
Trenér Karviné v dubnu říkal, že se tým soustředí na fotbal a fotbal je pro něj „záchytný bod“. Po sezoně ale přestalo být jasné, k čemu se vlastně upínat.
Křišťan si vybral cestu ven. Ruch Chorzów 23. července 2026 oznámil jeho příchod. Křišťan podepsal roční smlouvu s opcí na další sezonu. Pro klubovou televizi Ruch TV vysvětlil, že po úspěchu v Karviné došel do fáze kariéry, kdy chtěl zkusit něco nového, život i fotbal v zahraničí.
Kauzu jako důvod nezmínil. Žádný zdroj netvrdí, že by z Karviné utíkal před aférou, a jeho vlastní vysvětlení je sportovní a osobní. Podle nás ale nejistota kolem klubu, který během jednoho léta přišel o ligu, Evropu i hlavní sponzory, rozhodování nejspíš usnadnila. Hráč s čerstvou trofejí a zahojenou nohou měl na trhu lepší pozici než kdykoli předtím. A využil ji.
Chorzów je jeho první zahraniční angažmá. Pro Pražana, který prošel pěti českými kluby, je to první krok mimo prostředí, které zná od dětství.
Křišťanova sezona se do statistik vejde snadno: 21 zápasů, 1 172 minut, jedna trofej. Nezachytí ale zimu strávenou se zlomenou kůstkou, ani pár minut v nejdůležitějším zápase klubu, ani měsíc, kdy se z vítězného týmu stal tým bez ligy. Do Polska si veze pohár, který mu nikdo nevzal, a zkušenost, kterou si nevybral.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle