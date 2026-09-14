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Odborník přibližuje, proč se vyplatí začínat den se sklenicí teplé vody

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Každé ráno vstáváme a čekáme na hezký den plný radostí a zážitků. Ne ovšem všichni máme rána rádi. Jsou lidé, kteří rána opravdu těžce snášejí a trvá jim velmi dlouho, než se rozjedou. Na druhou stranu jsou také lidé, kteří mají rána rádi. Možná za tím bude nějaké kouzlo nebo jen obyčejný ranní trik.
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Zdroj: Neznámý zdroj
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