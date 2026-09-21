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Odborník na výživu prozradil, jak často konzumovat vejce, aby nedošlo k poškození zdraví

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Dennívýzva
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Ohledně konzumace vajec se toho napsalo a namluvilo už víc než dost. Pokud jste ale i vy stále zmatení, jak to s vejci vlastně je, nejste rozhodně sami. Zdá se skoro, že vejce jsou buď nenáviděnější nebo nejmilovanější surovina – a tato nálada se ve společnosti střídá málem jako roční období. Pojďme tedy dnes konečně rozlousknout, jak to s těmi vejci vlastně je, zda se pro vás hodí, a případně jak často.
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Zdroj: Fotografie: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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