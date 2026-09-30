Odborníci vyhlásili nejlepší mouku na pečení. Většina Čechů kupuje špatný druh

Plech buchet se nepovedl, těsto se hnětlo celou věčnost a druhý den je pečivo suché. Viník se přitom často skrývá už v nákupním košíku. Kolik lidí přesně sahá po nevhodném balíčku, nikdo nespočítal. Podle známého cukráře je ale jedna chyba v českých kuchyních hodně rozšířená a laboratoř navíc odhalila, které hladké mouky se při pečení chovají nejlépe.
Do buchet patří hladká mouka
Josef Maršálek, porotce pořadu Peče celá země, má v tom jasno. „Do všech kynutých těst dávám výhradně hladkou mouku […],” uvedl pro Toprecepty.cz. Hrubou mouku si schovává jen na koblihy a knedlíky.
Spousta lidí ale na buchty ze zvyku kupuje polohrubou. Najdou ji totiž v nejednom receptu a radí k ní i některé kuchařské průvodce na internetu.
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Hladká světlá mouka se mele z vnitřku zrna bez obalových vrstev. Právě díky tomu dobře kyne a zůstává nejběžnější volbou pro klasické kynuté pečivo. Pro domácí pekaře z toho plyne jednoduché pravidlo. Když chystáte buchty, koláče z kynutého těsta nebo vánočku, hledejte v obchodě hladkou.
Kouzlo se odehrává při hnětení
Lepek se tvoří až v míse, když bílkoviny z mouky nasají tekutinu a těsto se pořádně propracuje. Z bílkovin tak vznikne pružná síť, která zachytí plyny od kvasinek, a těsto se zvedne. Proto u kynutého těsta nestačí suroviny jen smíchat. Hotové je až ve chvíli, kdy je hladké a pružné a už se nechytá rukou ani stěn mísy.
Kynuté těsto je hotové teprve tehdy, když je po důkladném hnětení hladké a pružné. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Čím víc kvalitních bílkovin mouka obsahuje, tím je takzvaně silnější a tím lépe si poradí i s bohatým těstem, do kterého jde hodně másla. Kdo chce jít ještě o krok dál, tomu Maršálek doporučuje hladkou mouku vyráběnou speciálně pro kynuté pečivo.
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Kdo u polohrubé zůstane, měl by podle cukráře do těsta přilít víc mléka nebo přidat vejce navíc. Buchty z ní totiž rychleji vysychají. Kvůli větším částicím mouky navíc hnětení zabere víc času, než je těsto hladké a pružné.
Někdo ji ale do kynutého těsta k hladké přimíchává a buchty z takové směsi vyjdou tužší a hrubší na skus. Kdo touží po nadýchaném a jemném pečivu, udělá s čistě hladkou moukou lépe.
Laboratoř vybrala nejlepší hladké mouky
Že se hladké mouky mezi sebou liší, ukázal test dvanácti značek, jehož výsledky v roce 2024 zveřejnil web Svět potravin. Odborníci z CZ TESTu měřili obsah lepku a chování těsta při hnětení a nakonec z každé mouky upekli pečivo, u kterého sledovali, jaký objem ze stejné dávky vznikne.
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Nejlépe dopadly Pekárkova a Předměřická mouka. Pečivo z nich nabralo největší objem a jejich těsto nejdéle drželo ideální konzistenci. Vysoký objem pečiva naměřili laboranti i u pěti dalších značek:
Adélka, Ramill, Mlynářova mouka, Pernerka, Babiččina volba. Na obalu hledejte písmeno T
V regálu pomůže typové číslo. Písmeno T a číslo za ním prozrazují, kolik minerálních látek v mouce zůstalo. S rostoucím číslem mouka tmavne a hůř kyne. Hladkou světlou poznáte podle označení T530 nebo T650. Vyplatí se proto při nákupu chvíli zpomalit a obal si pořádně přečíst.
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Polohrubou mouku ale není nutné ze spíže vyhazovat. Výborně poslouží v bábovce, v třených moučnících nebo v litém koláči na plech. Hrubou mouku si zase nechte na těsta, která se vaří ve vodě, hlavně na knedlíky.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Co chystáte Jakou mouku vzít buchty, koláče z kynutého těsta, vánočka hladkou (světlou s označením T530 nebo T650) bábovka, třené moučníky, litý koláč na plech polohrubou knedlíky (cukrář radí i na koblihy) hrubou
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/clanky/7594-jakou-mouku-dat-do-kynutych-buchet-cukrar-marsalek-radi-ktera-je-nejlepsi-a-proc-je-nekdy-nutne-pridat-do-testa-tekutinu/, https://www.vareni.cz/magazin/jak-sila-mouky-a-zpusob-kynuti-ovlivnuji-testo-zjistete-proc-vanocka-kyne-hur-nez-testo-na-knedliky/, https://www.apetitonline.cz/jak-na/jaka-mouka-na-buchty, https://www.apetitonline.cz/suroviny/otazka-odpoved-psenicna-mouka-jeji-pouziti, https://www.lifee.cz/vareni-a-recepty/mouka-jak-se-lisi-a-kdy-kterou-pouzit_194261.html, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/mouky/, https://www.itesco.cz/hello/clanek/hruba-hladka-spaldova-celozrnna-jak-vybrat-spravnou-mouku/33062, https://www.eta.cz/tadyjedoma/rady-a-tipy/velky-pruvodce-druhy-mouky-a-jejich-vyuziti/, https://techsvet.cz/nejnovejsi-zpravy/odbornici-testovali-hladkou-mouku-tato-je-nejlepsi-ze-vsech-snadno-ji-koupite-v-obchode/eliskakrystofova/, https://svet-potravin.cz/testovali-jsme-hladke-mouky-take-jste-si-doposud-mysleli-ze-v-nich-nejsou-rozdily-vyvedeme-vas-z-omylu/