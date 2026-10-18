Odborníci varují. Srovnali jsme spotřebu přímotopu a klimatizace na topení, výsledek odhalil žrouta energie a mnohé Čechy zaskočí

Když se na podzim ochladí, sáhne řada domácností po nejjednodušším řešení. Přímotop stačí vytáhnout ze skříně a zapojit do zásuvky, za pár minut hřeje a nic se nemusí montovat. Postavili jsme proti sobě dva elektrické spotřebiče, které umí vytopit místnost, a výsledek vyšel jednoznačněji, než by leckdo čekal.
Sto procent účinnosti, a přesto drahé teplo
Přímotop má na papíře skvělou vizitku. Veškerou elektřinu, kterou odebere ze sítě, promění v teplo, takže z jedné kilowatthodiny dostanete zhruba jednu kilowatthodinu tepla. Víc ale nedokáže, protože teplo vyrábí přímo ze spotřebované energie a nad tuhle hranici se žádné topné těleso nedostane.
Jeho spotřebu si spočítá každý sám. Stačí vzít příkon ze štítku a vynásobit ho počtem hodin provozu. Topidlo s příkonem 1,5 kW, které hřeje naplno čtyři hodiny, odebere 6 kWh.
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Společnost ČEZ ve svém článku o spotřebě přímotopů upozorňuje, že přímotop je stavěný jako doplňkový zdroj tepla a na každodenní vytápění se nehodí. Výkon nasadí okamžitě, jenže elektroměr se přitom pořádně roztočí. Topí navíc jen po dobu, kdy běží, takže po vypnutí místnost brzy začne chladnout.
Kolik elektřiny spolkne stejný večer v teple
Klimatizace s funkcí topení hraje v úplně jiné lize. Nástěnná jednotka s venkovní částí, takzvaný split, umí z jedné kilowatthodiny elektřiny dodat zhruba tři kilowatthodiny tepla, za mírného počasí kolem deseti stupňů čtyři i víc. Mobilní klimatizace bez venkovní jednotky topí obvykle s nižší účinností.
Ukažme si to na vlastním modelovém příkladu. Představte si obývací pokoj, do kterého je potřeba během chladného večera dostat 6 kWh tepla. Přímotop na to spotřebuje celých 6 kWh. Klimatizace, která z kilowatthodiny vytěží trojnásobek, si vystačí se 2 kWh a pokud zvládne čtyřnásobek, odebere jen 1,5 kWh.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Spotřebič Teplo z 1 kWh elektřiny Elektřina na 6 kWh tepla Přímotop 1 kWh 6 kWh Klimatizace (trojnásobek) 3 kWh 2 kWh Klimatizace (čtyřnásobek) 4 kWh 1,5 kWh Přečtěte si také: Odborník varuje, že Češi neumí topit efektivně. Prozradil i 6 způsobů, jak dostat ze dřeva maximum a ušetřit i 3 000 Kč
Žroutem energie je tedy přímotop. Na stejné teplo potřebuje třikrát až čtyřikrát víc elektřiny. Při stejné ceně za kilowatthodinu proto v podobném poměru roste i částka, kterou za topení zaplatíte.
Mráz za oknem úsporu ukrajuje
Klimatizace ovšem nepodává stejný výkon za každého počasí. Čím větší je rozdíl mezi teplotou venku a uvnitř, tím víc se musí namáhat a tím méně tepla získá z každé kilowatthodiny. Nejlépe se jí daří, když je venku mezi pěti a patnácti stupni, tedy typicky na podzim a na jaře.
Topit přitom klimatizace zvládne i v pořádném mrazu. Novější modely běží ještě při minus 15 °C venku, z každé kilowatthodiny ale v takovém počasí vytěží znatelně méně tepla. Kdyby klimatizace z kilowatthodiny elektřiny získala jen jednu kilowatthodinu tepla, ztratila by proti přímotopu jakoukoli výhodu. Proto ji řada domácností v nejtužších mrazech kombinuje s jiným zdrojem tepla.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá v Česku elektrikář v krajském městě za jeden měsíc práce? Až to číslo uvidíte, budete civět V mrazu klimatizace topí dál, z každé kilowatthodiny ale získá méně tepla než za mírného počasí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Proč klimatizace dokáže víc, než do ní pustíte
Čísla nad sto procent zní jako kouzlo, ale stojí za nimi jednoduchý princip. Klimatizace v topném režimu přesouvá teplo zvenku dovnitř. Technicky jde o tepelné čerpadlo typu vzduch-vzduch. Venkovní jednotka teplo z okolního vzduchu sbírá a vnitřní ho ventilátorem žene do pokoje.
I v zimě je chladivo ve venkovní jednotce studenější než okolní vzduch, takže do něj teplo samo přechází a chladivo se přitom mění v páru. Poměr mezi dodaným teplem a spotřebovanou elektřinou se odborně nazývá topný faktor a průměr za celou topnou sezónu vyjadřuje údaj SCOP.
Kdy má přímotop pořád smysl
Zatracovat přímotop úplně by byla chyba. Vyplatí se tam, kde je potřeba přitopit rychle a jen na chvíli, třeba v dílně, na chatě během víkendu nebo v místnosti, kam zajdete jednou za čas.
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Klimatizace naopak dává smysl všude, kde se topí pravidelně a dlouho. Podmínkou je slušně zateplený byt nebo dům, protože jinak teplo utíká a s ním i úspora. Kdo o koupi uvažuje, může při výběru sledovat údaj SCOP, protože vyšší číslo znamená méně elektřiny za stejné teplo. A v létě stejný přístroj místnost příjemně ochladí.
Zdroje: https://energozrouti.cz/clanek/topeni-klimatizace-elektrokotel-uspora, https://www.cez.cz/cs/clanky/vytapeni/spotreba-elektrickych-primotopu-174073, https://energozrouti.cz/clanek/topeni-klimatizaci-se-nejvice-vyplati-hlavne-na-jare-a-na-podzim-muze-vam-usetrit-tisice-korun, https://www.estav.cz/cz/3922.ucinnost-tepelneho-cerpadla-co-je-topny-faktor, https://www.ceskestavby.cz/clanky/princip-tepelneho-cerpadla-jak-funguje-a-proc-muze-mit-vice-nez-100-ucinnost-32141.html, https://www.lupa.cz/clanky/tepelna-cerpadla-vzduch-vzduch-a-vzduch-voda-jak-funguji-a-kam-se-hodi/, https://www.iea.org/policies/6815-eu-no-6262011-labelling-for-acs, https://www.bosch-homecomfort.com/cz/cs/rodinne-domy-a-byty/rady-a-informace/rady-a-tipy-klimatizace/topeni-pomoci-klimatizace/
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