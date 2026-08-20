Odborníci varují. Srovnali jsme spotřebu klasické trouby a horkovzdušné fritézy, výsledek odhalil žrouta energie a mnohé pořádně zarazí

Stojí vedle sebe v kuchyni, oba pečou dokřupava a oba jedou na elektřinu. Na ročním vyúčtování se ale každý chová úplně jinak. Jeden spolkne energii jako nic, druhý si vystačí s málem. Kdo z dvojice klasická trouba a horkovzdušná fritéza je tím pravým žroutem, se ukáže ve chvíli, kdy si připravíte obyčejnou večeři pro dva.
Kde se skrývá žrout energie
Odpověď spoustu lidí zaskočí právě proto, že viník vypadá naprosto neškodně. Největším spotřebičem je obyčejná elektrická trouba, kterou má doma skoro každý. Její příkon se běžně pohybuje mezi 2 000 a 3 000 watty, u výkonnějších modelů i výš. Horkovzdušná fritéza si přitom vystačí zhruba s 1 200 až 2 000 watty.
Trouba navíc doplácí na svoji velikost. Než se rozehřeje na provozní teplotu, potřebuje klidně deset až patnáct minut předehřevu a celou tu dobu topí do velkého prázdného prostoru. Když pak dovnitř vložíte jeden plech s pár kousky masa, zahřívá zbytečně i všechen vzduch okolo. Právě předehřev a poloprázdná trouba dělají z pečení nečekaně drahou záležitost.
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Nejlíp je ten rozdíl vidět u malé porce. Rozpálit velkou troubu kvůli jednomu plechu vyjde na celou kilowatthodinu, u delšího pečení klidně na jednu a půl. Horkovzdušná fritéza obslouží stejně velkou porci za pouhé dvě až tři desetiny kilowatthodiny.
V penězích to zní jako drobnost, jenže se to sčítá. Kilowatthodina dnes stojí podle tarifu a dodavatele zhruba šest až osm korun, takže rozehřátá trouba spolkne na jednom pečení klidně deset korun, i když do ní dáte jen malou porci. Fritéza zvládne tutéž večeři za zlomek. Kdo peče několikrát do týdne, sečte ten rozdíl na ročním vyúčtování.
Důvod je prostý. Fritéza vyhřívá jen prostor svého malého koše, provozní teplotu chytne často do tří minut a horký vzduch v ní proudí tak svižně, že jídlo je hotové zhruba za polovinu času oproti troubě. Kratší příprava a žádný zdlouhavý předehřev znamenají méně spálené energie.
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Klíčové rozdíly ve spotřebě obou spotřebičů shrnuje následující tabulka:
Parametr Klasická trouba Horkovzdušná fritéza Příkon 2 000 až 3 000 wattů, u výkonnějších modelů i výš zhruba 1 200 až 2 000 wattů Předehřev deset až patnáct minut, celou dobu topí do velkého prázdného prostoru teplotu chytí často do tří minut, žádný zdlouhavý předehřev Spotřeba na jednu dávku kolem 1 až 1,5 kilowatthodiny u menších pokrmů klesá na dvě až tři desetiny kilowatthodiny Rychlost přípravy pomalejší, delší pečení jídlo hotové zhruba za polovinu času oproti troubě Kdy vyhrává fritéza a kdy trouba
Než ale vyhodíte troubu z kuchyně, počítejte i s druhou stranou mince. Fritéza je malá a její koš pojme jen omezené množství jídla. Jakmile chystáte porci pro celou rodinu, zaplníte ho jednou várkou a zbytek musí počkat na další kolo. Každé opakování přidá minuty i spotřebu, takže úsporný náskok fritézy se rychle rozplyne.
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Trouba naopak zvládne při jednom zahřátí zaplnit hned několik pater. Připravíte v ní najednou pečeni, k ní zapékanou zeleninu a nahoru ještě vsunete třeba bábovku, přičemž spotřeba kvůli tomu prakticky nevyskočí. U velkých rodinných obědů a náročnějšího pečení tak zůstává trouba nenahraditelná a v přepočtu na porci vyjde často líp než opakované pouštění fritézy.
U velkého rodinného pečení se troubě vyplatí zaplnit všechna patra naráz a náklady na porci klesnou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jak přestat troubě zbytečně platit
Dobrá zpráva je, že žrouta energie si dokážete zkrotit sami. Když pečete jen malou porci, sáhněte po fritéze nebo po mikrovlnce a velkou troubu nechte vypnutou. Troubu zapínejte tehdy, když ji zvládnete naplnit naplno, ať se dlouhý předehřev vyplatí.
Spousta receptů dnes navíc předehřev vůbec nepotřebuje, stačí jídlo vložit do studené trouby a zapnout ji. A když zrovna něco jen ohříváte, nejlevnější pracovní silou v kuchyni zůstává mikrovlnka. Chytré je vybírat na každé jídlo ten spotřebič, který ho připraví nejrychleji a nejlevněji.
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Zdroje: https://www.ireceptar.cz/hobby/trouba-vzduchova-friteza-spotreba-srovnani/, https://www.petitchef.cz/articles/friteza-nebo-klasicka-trouba-co-byste-meli-vedet-nez-budete-litovat-nakupu-aid-26516, https://www.klarstein.cz/special/pruvodce-horkovzdusnych-fritez/, https://techsvet.cz/zajimavosti/domaci-spotrebice-spotreba-energie/adrianasingerova, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/horkovzdusna-friteza-trouba-uspora-energie-srovnani/