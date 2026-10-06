Odborníci varují. Srovnali jsme spotřebu elektrického a plynového sporáku, výsledek mnohé Čechy zaskočí

Když přijde řeč na to, co vyjde v kuchyni levněji, většina lidí mávne rukou s jistotou, že plyn je jasný vítěz a elektřina jen zbytečně drahá. Porovnali jsme reálnou spotřebu i ceny energií v roce 2026 a ukázalo se, že realita je zamotanější. Nejvíc totiž prodělávají domácnosti, které ani netuší, že vaří na té vůbec nejdražší variantě.
Proč cena za kilowatthodinu sama o sobě nic neřekne
Plyn je za jednotku energie opravdu levnější než elektřina. U sporáku ale rozhoduje hlavně to, kolik z koupené energie se skutečně dostane do jídla. A právě tady se čísla pěkně zamíchají.
Plynový hořák ohřívá otevřeným plamenem, který hrnec jen olízne, a většina tepla stoupá kolem stěn pryč do kuchyně. Indukční deska pracuje obráceně, teplo vzniká rovnou ve dně nádoby a do okolí uniká jen zlomek. Levnější palivo se tak u plynu z velké části ztrácí do vzduchu, zatímco dražší elektřina se na indukci využije skoro celá.
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Rozhodující je takzvaná účinnost, tedy podíl energie, který opravdu skončí v pokrmu. U plynového sporáku se do jídla dostane zhruba 40 až 55 procent, zbytek se rozptýlí do místnosti. Klasická sklokeramika je na tom o něco lépe, pohybuje se kolem 55 až 65 procent. Staré litinové plotýnky mají účinnost kolem 50 procent, k tomu se pomalu rozehřívají a teplo drží dlouho i po vypnutí.
Úplně jiná liga je indukce. Ta se dostává na 85 až 90 procent, takže z nakoupené elektřiny se skoro nic neztratí. Vysoká účinnost je důvod, proč indukce dohání levnější plyn, přestože samotná elektřina stojí za kilowatthodinu víc.
Přehledně účinnost jednotlivých typů desek shrnuje následující tabulka:
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Typ desky Účinnost Co se děje s teplem Plynový sporák 40 až 55 % většina tepla uniká kolem stěn hrnce do kuchyně Klasická sklokeramika 55 až 65 % o něco úspornější než plyn Staré litinové plotýnky kolem 50 % pomalu se rozehřívají, hodně tepla ztrácejí a drží ho i po vypnutí Indukční deska 85 až 90 % teplo vzniká rovnou ve dně nádoby, uniká jen zlomek Kolik vaření reálně stojí za rok
Když spojíme cenu energie s účinností, vyjdou podle cen roku 2026 nejlevněji plyn a indukce a jsou si překvapivě blízko. Roční útrata za vaření se u běžné čtyřčlenné domácnosti pohybuje řádově v nižších tisících korun a mezi plynem a indukcí je rozdíl jen malý.
Právě to mnohé zaskočí. Mezi oběma variantami jde obvykle o několik set korun za rok, jen výjimečně kolem tisíce korun, zatímco lidé čekají mnohem dramatičtější propast. Ceny energií navíc v roce 2026 podle Energetického regulačního úřadu i dodavatelů spíš klesly, takže samotné vaření rozpočet nijak zásadně nezatíží.
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Zarážející je spíš to, na čem část domácností pořád vaří. Kdo má doma starý elektrický sporák s litinovými plotýnkami, platí za přípravu jídla ze všech variant nejvíc a často o tom vůbec neví.
Zlozvyky u plotny prodraží vaření nejvíc
Na výši účtu má často větší vliv způsob vaření než samotná deska. Voda v odkrytém hrnci se vaří déle a spolyká výrazně víc energie, než když na něj dáte pokličku. Prodraží se i vaření v malé nádobě postavené na velký hořák nebo plotýnku, protože teplo uniká kolem jejích stěn do strany.
Poklička na hrnci ušetří při vaření víc energie, než většina lidí čeká, a na účtu se projeví víc než samotný typ sporáku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pomoct umí i pár drobných návyků. U dlouhých vývarů a luštěnin ušetří tlakový hrnec, malé porce se levněji dohřejí v mikrovlnce a troubu i plotýnku můžete vypnout o chvíli dřív a nechat jídlo dojít na zbytkovém teple. Takové maličkosti nasčítají za rok víc, než kolik by přinesla výměna celého sporáku.
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Na celkové spotřebě domácnosti má samotné vaření jen malý podíl, plotna i trouba jsou v chodu většinou jen chvíli denně. Rozdíly mezi technologiemi proto nejsou tak velké, aby se kvůli nim vyplatilo vyhodit funkční spotřebič.
Pokud stojíte před koupí nové desky, indukce dává smysl díky rychlosti, bezpečnosti a snadnému čištění. Jestliže ale plynový sporák spolehlivě slouží, vyhazovat ho kvůli úspoře několika set korun ročně nedává smysl. Větší roli než samotný účet za energii tu hraje pohodlí při vaření a čištění.
Zdroje: https://www.az-plyn.cz/spotreba-plynu-na-vareni/, https://www.dumazahrada.cz/rozpocet/srovnani-indukce-sporak-plyn-sklokeramika/, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/ekonomika/domacnosti-si-priplati-v-roce-2026-za-regulovane-ceny-energii-desitky-korun-367684, https://www.elektrina.cz/cena-za-kwh, https://www.srovnejto.cz/blog/je-lepsi-varit-na-indukci-nebo-na-plynu/, https://www.uspory.cz/aktuality-energie/plyn-elektrina-nebo-indukce-co-vari-nejusporneji
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