Odborníci varují před plastovými okny z 90. let. Češi je mají v každém paneláku a platí za ně tisíce ročně navíc

Po revoluci patřila bílá plastová okna k nejviditelnějším znakům nové doby. Rozeschlé dřevěné rámy mizely z rodinných domů a postupně i ze sídlišť a lidé si oddechli, že konečně přestane táhnout. Jenže i plast má svou životnost a u velké části tehdejších oken se pomalu chýlí ke konci. Doplácí se na to často nenápadně, ve vyúčtování za teplo.
Rámy, které měly vydržet 30 let
Podle výrobce okenních profilů REHAU se výměna oken za plastová rozjela téměř plošně už v první polovině 90. let. Okna z té doby byla navržena na bezproblémový provoz kolem 30 let a stejnou hranici technické i morální životnosti uvádějí odborníci z oboru dodnes. Kdo tedy nechal okna měnit v 90. letech, má je dnes na hraně plánované životnosti nebo už za ní.
Na sídlištích se okna ve velkém měnila o něco později. Při opravách panelových domů se zpočátku hlavně utěsňovala původní dřevěná okna a výměna oken spolu se zateplováním fasád přišla na řadu až v první dekádě nového tisíciletí. Řada firem tehdy navíc podle dobových odborných textů nabízela okna, která nesplňovala ani tehdejší normy.
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V Česku se přitom postavilo zhruba 80 000 panelových domů, ve kterých je přibližně 1,2 milionu bytů. Okna z prvních vln výměny tak v mnoha z nich v příštích letech dosáhnou zmíněných 30 let.
Malá plocha, velká díra v rozpočtu
V bytech se starými okny připadá právě na ně podle odhadů 40 až 50 % všech tepelných ztrát, někdy i víc. Na prvek, který tvoří zhruba desetinu vnějšího pláště domu, je to hodně.
Na stará okna připadá v bytech podle odhadů 40 až 50 % všech tepelných ztrát. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jak dobře okno drží teplo, popisuje součinitel prostupu tepla Uw. Vyjadřuje, kolik wattů projde metrem čtverečním okna při rozdílu teplot uvnitř a venku o jeden stupeň. Platí jednoduché pravidlo: čím nižší číslo, tím lepší okno. Pro srovnání:
Přečtěte si také: V Česku můžete dostat důchod i 250 000 Kč. Kdo na něj dosáhne? starší okna mívají Uw kolem 2,8 až 3 W/m²K, moderní okno s trojsklem se dostane zhruba na 0,8 W/m²K, pro běžná okna se dnes doporučuje 1,2 W/m²K.
Staré okno tak pustí ven zhruba třikrát až čtyřikrát víc tepla než moderní okno s trojsklem. Firma REHAU si navíc spočítala, že její současná okna vycházejí v energetické bilanci až o 76 % lépe než okna z počátku 90. let. Jde o srovnání výrobce, takže rozdíl ve skutečném bytě bude záviset na konkrétních oknech i na kvalitě montáže.
Kolik z toho skončí v korunách
Na vyúčtování se samotná výměna oken podle odborných odhadů projeví úsporou zhruba 15 až 25 % nákladů na vytápění. Pokud domácnost platí za samotné topení například 20 000 Kč ročně, zůstane jí po výměně zhruba 3 000 až 5 000 Kč navíc. U rodinných domů bývá úspora i vyšší.
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Na druhé straně je investice. Nová okna stojí i v menším bytě desítky tisíc korun a u rodinného domu se účet běžně vyšplhá na statisíce. Proto se vyplatí nejdřív zjistit, v jakém stavu jsou současná okna.
Kolik se skutečně ušetří, ovlivní i zvyky domácnosti. Teplo šetří nárazové větrání: okno otevřené dokořán na pár minut vymění vzduch rychleji a s menší ztrátou tepla než křídlo nechané celé hodiny ve ventilační poloze.
Pět minut a svíčka napoví
Jestli okna netěsní, zjistíte i bez technika:
K zavřenému oknu přiložte zapálenou svíčku a sledujte plamen. Když plamen výrazně kmitá, dovnitř proniká venkovní vzduch. Projeďte dlaní po obvodu zavřeného křídla. Chladný proud vzduchu prozradí místo, kde křídlo nesedí pevně v rámu. Prohlédněte si gumové těsnění. Praskliny, deformace nebo zploštělá místa ukazují, že už nedoléhá, jak má. Seřídit, přetěsnit, nebo vyměnit Přečtěte si také: Hrozná zpráva pro Čechy s rodinným Spotify. Kdo do 7 dnů neprojde tímhle ověřením, ztratí Premium
Křídlo, které nedoléhá, často spraví seřízení kování, s nímž si poradí servis okenní firmy. Opotřebovanou gumu lze nahradit novou a firma si za to obvykle řekne zhruba 400 až 800 Kč za okno. Kvalitní těsnění ze syntetického kaučuku EPDM pak při správné péči vydrží i 20 let.
Seřízení kování často vyřeší průvan u křídla, které přestalo doléhat. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nové těsnění ale vyřeší hlavně průvan. Rám a sklo izolují pořád stejně, takže výměna těsnění na parametrech okna z 90. let nic nezmění. Když průvan nezmizí ani po seřízení, když rám praská nebo se zkroutil, anebo když se okna blíží třiceti letům provozu, další opravy se většinou nevyplatí a rozumnější je pořídit nová.
Zdroje: https://www.estav.cz/cz/7609.uvazujete-o-vymene-oken, https://www.ceskestavby.cz/clanky/ted-je-ten-spravny-cas-na-vymenu-oken-32480.html, https://www.tzb-info.cz/3796-revitalizace-panelove-vystavby-vc-dotaci-a-podpor, https://www.estav.cz/cz/12182.blizi-se-topna-sezona-jsou-na-ni-vase-okna-pripravena, https://www.dumabyt.cz/rubriky/stavba/okna-dvere/sest-duvodu-proc-investovat-do-novych-oken_28666.html, https://www.ceskestavby.cz/clanky/kudy-z-bytu-unika-teplo-25235.html, https://energozrouti.cz/clanek/vymena-tesneni-oken-svepomoci-uspora, https://www.finance.cz/497978-vymena-oken, https://cs.wikipedia.org/wiki/Panelov%C3%BD_d%C5%AFm, https://www.nejremeslnici.cz/blog/topeni-ovlivnuje-tretinu-nakladu/, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-tipy-a-trendy-nizsi-naklady-na-energie-prvnim-krokem-jsou-kvalitni-okna-40414769
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