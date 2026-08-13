Od zaschlého mateřského mléka k miliónům na účtu: Tajné začátky, o kterých slavný svalovec Chris Hemsworth nechce mluvit

Chris Hemsworth se narodil 11. srpna 1983 v Melbourne a letos slaví 43. narozeniny. Hereckou kariéru odstartoval v australských seriálech, výrazněji se prosadil v seriálu Home and Away a v roce 2009 se objevil ve filmu Star Trek. O dva roky později už jako Thor vstoupil do Marvel Cinematic Universe a jeho život se změnil téměř přes noc. Jenže cesta k legendárnímu kladivu byla mnohem bizarnější, než by se z jeho dnešní image mohlo zdát. Jeho první práce? Čištění odsávaček mateřského mléka
Než začal Hemsworth vydělávat miliony před kamerou, musel si stejně jako řada jiných teenagerů přivydělávat. A jeho práce byla opravdu velmi „originální” a jen málokdo by si ji spojil s budoucím hollywoodským idolem. Chris totiž ve čtrnácti letech pracoval pro lékárnu, která pronajímala odsávačky mateřského mléka. Jeho úkolem bylo přístroje po vrácení vyčistit od zaschlého mléka. K tomu používal kartáček, sprej a hadřík. Těžko si představit větší kontrast mezi touto brigádou a dnešním Hemsworthem, který se prochází po červeném koberci jako bůh hromu.
ČTĚTE TAKÉ: Vážil 126 kilo a nemohl se hýbat: Russell Crowe v 61 letech řádí ve fitku a z tlouštíka je zase namakaný Gladiátor
A herectví pro něj zpočátku nebylo jen cestou ke slávě. Hemsworth později vysvětloval, že jeho rodina neměla mnoho peněz a on si přál rodičům finančně pomoci. Jedním z jeho cílů bylo splatit jejich dům, což se mu také brzy povedlo.
Foto: © Marvel Studios Tancoval v australské StarDance. A Marvel se bál, že to Thorovi uškodí
Dnes si ho jako tanečníka asi představí málokdo. Přesto se Hemsworth v roce 2006 objevil v australské verzi pořadu
Dancing with the Stars, kde nakonec skončil na pátém místě. Jeho účast v taneční soutěži se přitom později stala poněkud nečekanou součástí příběhu o obsazování Thora.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Vůbec se nám to nelíbilo!“ Tom Holland se drsně opřel do fanoušků Spider-Mana
Hemsworthovi se během konkurzu nejprve nepodařilo roli získat a Marvel nakonec zvažoval jiné kandidáty. Jeho mladší bratr
Liam Hemsworth se dostal až mezi několik posledních uchazečů. Chris ale dostal druhou šanci a při novém konkurzu zabral. Nešlo tedy úplně o přímý souboj bratr proti bratrovi. Liam byl v užším výběru v době, kdy Chris už z konkurzu vypadl. Právě Liamův úspěch ale podle Chrise pomohl tomu, že dostal další příležitost. Tentokrát už si roli vybojoval on.
A mimochodem, před Thorem byl Hemsworth blízko také rolím Gambita ve filmu
X-Men Origins: Wolverine a hlavní postavě v G.I. Joe. Sám později přiznal, že kdyby některou z těchto rolí získal, možná by se k Thorovi vůbec nedostal.
Jeho manželka měla symbol Thora vytetovaný dávno předtím, než ho poznala
Hemsworthovou manželkou je španělská herečka Elsa Pataky. Podle bulvárních plátků jde přitom o jeden z nejstabilnějších párů Hollywoodu. Zajímavostí, která působí spíše jako scéna z romantického filmu, je, že si Elsa nechala ve svých patnácti letech vytetovat na ruku malý symbol inspirovaný Thorem. Tehdy pochopitelně nemohla tušit, že o patnáct let později potká muže, který se stane filmovým představitelem právě tohoto severského boha.
ČTĚTE TAKÉ: Ryan Gosling míří do Marvelu a přebírá ikonickou roli. Spasit má i skomírající Star Wars
A osud si s Hemsworthem pohrál ještě jednou. Narodil se totiž ve čtvrtek, v angličtině Thursday. Název tohoto dne je historicky spojen se jménem severského boha Thora a v angličtině je pro to i slovní hříčka „Thor’s Day“ (s podobnou výslovností jako thursday).
Doma má několik Thorových kladiv. Jedno skončilo v koupelně
Kdo by čekal, že po skončení natáčení Hemsworth všechny své filmové rekvizity odevzdá, ten by se pletl. Doma má podle vlastních slov přibližně pět Thorových kladiv. A jedno z nich se dostalo dokonce do koupelny. Hemsworth o něm v
rozhovoru s Jimmym Kimmelem žertoval, že lidé v koupelně tráví více času možná právě kvůli němu.
Rekvizita navíc není úplně jako nová. Jedno z jeho dětí se totiž pokoušelo těžké kladivo zvednout, takže na něm zůstaly škrábance a promáčkliny. Některé děti hollywoodských hvězd vyrůstají obklopené luxusem, ty Hemsworthovy mají doma mimo jiné několik Mjolnirů.
Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures Zajímavé koníčky i vytříbený smysl pro humor
Další věcí, kterou by si na představitele Thora tipl málokdo, je jeden z jeho koníčků. Hemsworth totiž už jako dítě doslova propadl šití a vyšívání. V rozhovoru vysvětlil, že si tehdy nemohl dovolit módní oblečení, a tak si chtěl některé věci vyrábět sám. Zaujalo ho také křížkové vyšívání.
Podle všeho herec nepostrádá ani notnou dávku smyslu pro humor, který se odráží v jeho rolích. Už jako Thor byl v některých Marvelovkách vtipným doplňkem jinak vážného děje. Pravým důkazem jeho humoru a schopnosti improvizace je ale film
Krotitelé duchů z roku 2016. Zde si zahrál Kevina Beckmana, poněkud natvrdlého a přehnaně sebevědomého recepčního. Role byla během natáčení výrazně upravována a Hemsworth do ní podle spoluautorky Katie Dippoldové přinesl hodně improvizace. Z původně napsané postavy se tak postupně stal mnohem výraznější komediální charakter.
Hollywood vyměnil za Austrálii, večírky za surfování
Přestože se jeho kariéra odehrává především v Hollywoodu, Hemsworth se rozhodl, že jeho děti tam vyrůstat nebudou. S manželkou Elsou Pataky a dětmi se v roce 2015 přestěhovali z Los Angeles do Byron Bay v Austrálii.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Nahradit legendárního Chadwicka Bosemana je nemožné. Marvel konečně odhalil, kdo teď bude hrát Black Panthera
Návrat do Austrálie mu umožnil být blíž přírodě a životu, který měl před hollywoodskou slávou. Už jako dítě vyrůstal v Austrálii a se svými bratry trávil hodně času venku a jako školák dokonce vstával kolem čtvrté ráno, aby mohl před školou surfovat. I dnes je tak jeho každodenní život překvapivě obyčejný: rodina, moře, sport a australské prostředí místo neustálého pohybu mezi hollywoodskými akcemi.
Thorem ještě nekončí
Ačkoli se může zdát, že Hemsworth už má éru Thora dávno za sebou, opak je pravdou. V roce 2026 se objevil ve filmu
Crime 101 a zároveň se vrací jako Thor v připravovaných Avengers: Doomsday. Film má podle současného plánu dorazit do kin 18. prosince 2026.
Chris Hemsworth tak letos slaví 43. narozeniny jako muž, který má za sebou cestu od čištění odsávaček přes televizní taneční parket až k jedné z nejslavnějších rolí filmové historie. A jestli je na jeho příběhu něco opravdu pozoruhodného, pak možná právě to, jak snadno mohl v několika klíčových momentech skončit úplně jinde. Kdyby se mu podařil první konkurz na Thora, kdyby jeho bratr Liam nedostal šanci nebo kdyby místo toho získal roli Gambita, možná bychom dnes boha hromu znali pod úplně jinou tváří.
Zdroje: Business Insider ( 2), W Magazine, ABC News, Yahoo, Factinate