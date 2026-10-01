Od té doby, co dělám houby v bylinkovém nálevu, ocet už nepoužívám – chuť je vždy perfektní

Houby v olivovém oleji s bylinkami jsou zajímavou alternativou ke klasickým nakládaným houbám v octovém nálevu. Pokud máte rádi jejich přirozenou chuť a vůni lesa, možná vás překvapí, jak dobře jim sluší jemný olivový olej, bylinky a svěží citrusový tón. Výsledkem je pochoutka, která nepůsobí těžce ani příliš výrazně, ale přitom má dostatek chuti na to, aby zaujala hned při prvním ochutnání. Skvěle se hodí pro chvíle, kdy chcete na stůl položit něco jednoduchého, ale trochu jiného než obvyklé nakládané speciality.
Velkou výhodou tohoto způsobu přípravy je, že vynikne samotná chuť hub. Ocet ji může u některých druhů překrýt svou výraznou kyselostí, zatímco olej nechává jejich charakter mnohem lépe vyniknout. Tymián a rozmarýn přidávají příjemné bylinné aroma a citronová kůra přináší lehkou svěžest. Právě díky této kombinaci mohou houby dobře doplnit obyčejné pečivo, snídaňová vejce, pečené brambory nebo sýrové pohoštění. Hodí se také jako součást menšího občerstvení, když přijde návštěva a chcete nabídnout něco domácího.
Při výběru hub je důležité sáhnout po čerstvých, pevných a bezpečně určených jedlých druzích. U lesních hub je samozřejmostí jejich důkladná kontrola a zpracování co nejdříve po přinesení z lesa. Tato pochoutka je určená ke krátkodobému uchování v chladu, takže ji není vhodné vnímat jako klasickou trvanlivou zavařeninu. Právě její čerstvost a výrazná chuť jsou ale důvodem, proč z lednice často zmizí překvapivě rychle.
Houby očistěte od písku, jehličí a dalších nečistot. Pokud je potřeba, rychle je opláchněte pod tekoucí vodou a následně je důkladně osušte. Větší houby nakrájejte na menší kousky, zatímco drobnější můžete ponechat vcelku.
Ve velkém hrnci přiveďte dostatečné množství vody k varu. Do vroucí vody vložte připravené houby a vařte je 10 minut. Po uvaření je ihned sceďte, aby se zbytečně nenamáčely ve vodě.
Scezené houby nechte přibližně 15 minut v sítu odstát. Během této doby z nich nechte co nejlépe odkapat a odpařit přebytečnou vodu. Tento krok je důležitý, protože příliš mnoho vody by zředilo výslednou marinádu.
Houby přendejte do velké suché pánve. Zahřívejte je 5–7 minut bez přidání oleje a během této doby je pravidelně promíchávejte. Přebytečná vlhkost se postupně odpaří a houby získají vhodnou konzistenci pro další ochucení.
K houbám přidejte sůl, černý pepř, sušený tymián, sušený rozmarýn, bobkové listy a citronovou kůru. Vše dobře promíchejte, aby se koření rovnoměrně rozprostřelo mezi všechny houby. Sušené bylinky zároveň postupně uvolní své aroma.
Přilijte olivový olej a směs promíchejte. Houby s olejem zahřívejte 2 minuty na mírném ohni. Během zahřívání je jemně promíchejte, aby se olej spojil s kořením a rovnoměrně obalil houby.
Připravené houby spolu s ochuceným olivovým olejem rozdělte do čistých, sterilizovaných a zcela suchých sklenic. Houby do sklenic ukládejte tak, aby byly pokryté olejem. Sklenice nepřeplňujte a ponechte v nich dostatek prostoru pro bezpečné uzavření.
Sklenice pevně uzavřete a nechte je vychladnout. Nejpozději do 2 hodin od přípravy je vložte do chladničky. Houby skladujte pouze v chladu při teplotě nejvýše 4 °C a neponechávejte je při pokojové teplotě ani ve spíži. Spotřebujte je nejpozději do 4 dnů od přípravy.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová