Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
6 min

Od sněženek až po okrasné česneky: Jednoduchý podzimní trik zajistí, že zahrada pokvete celé jaro

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kdo chce mít na zahradě květy už krátce po zimě a pokračovat s nimi až do konce jara, musí začít mnohem dříve, než se může zdát. Právě podzim je hlavním obdobím pro výsadbu většiny jarních cibulovin. Pokud navíc zkombinujete druhy s různou dobou kvetení, mohou se na záhonu postupně vystřídat sněženky, krokusy, modřence, narcisy, tulipány a nakonec i vysoké okrasné česneky.
Od sněženek až po okrasné česneky: Jednoduchý podzimní trik zajistí, že zahrada pokvete celé jaro

Od sněženek až po okrasné česneky: Jednoduchý podzimní trik zajistí, že zahrada pokvete celé jaro

Zdroj: generováno chatGPT
Reklama
Další články z EXTRAINFO.cz
Oranžové dýně letos nejsou hlavní hvězdou. Podzimní interiéry ovládl mnohem útulnější trend
Oranžové dýně letos nejsou hlavní hvězdou. Podzimní interiéry ovládl mnohem útulnější trend
Nikola Hezucká po smrti Patrika přiznala těžké období. Se synem chtěla utéct z Česka
Nikola Hezucká po smrti Patrika přiznala těžké období. Se synem chtěla utéct z Česka

Po dlouhých měsících se Nikola Hezucká znovu objevila ve společnosti a otevřeně promluvila o období po...

Wi-Fi v jednom pokoji sotva funguje, router přitom není daleko. Problém může být v místě, kam ho lidé běžně dávají
Wi-Fi v jednom pokoji sotva funguje, router přitom není daleko. Problém může být v místě, kam ho lidé běžně dávají

Slabý signál Wi-Fi nemusí automaticky znamenat, že je router zastaralý nebo že domácnost potřebuje...

Fotíte jednu věc několikrát a mobil se pomalu plní. Skrytá funkce umí podobné snímky najít za vás
Fotíte jednu věc několikrát a mobil se pomalu plní. Skrytá funkce umí podobné snímky najít za vás

Stačí několik pokusů o povedenou fotografii, série téměř stejných snímků z dovolené nebo opakovaně uložený...

Mobil se přes noc vybíjí, i když na něj nesáhnete. Viníkem může být nenápadné nastavení na pozadí
Mobil se přes noc vybíjí, i když na něj nesáhnete. Viníkem může být nenápadné nastavení na pozadí

Telefon může během noci ztrácet energii, přestože zůstane několik hodin ležet bez použití. Důvodem nemusí...

Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

Všechny články tohoto autora →
EXTRAINFO.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.