Od roku 2027 se změní další část penze. Na 500 Kč dosáhne už jen část seniorek

Výchovné bylo zavedeno jako ocenění péče o děti a dnes představuje částku 500 korun měsíčně za každé vychované dítě. Od roku 2027 ale u nově přiznávaných starobních důchodů přestane být u prvních dvou dětí hlavním pravidlem prosté přičtení pevné částky. Stát začne dobu péče o dítě do tří let věku zohledňovat prostřednictvím takzvaného rodinného neboli fiktivního vyměřovacího základu.
Zjednodušeně řečeno bude období péče ve výpočtu důchodu oceněno příjmem odpovídajícím všeobecnému vyměřovacímu základu, tedy hodnotě navázané na průměrnou mzdu. Nový systém se bude týkat důchodů přiznávaných od roku 2027 a jeho výsledek proto nebude u každého člověka stejný. To však neznamená, že by člověk, který vychoval jedno nebo dvě děti, automaticky o známých 500 korun přišel.
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U třetího dítěte zůstane systém jednodušší
Součástí úpravy je ochranný mechanismus. Česká správa sociálního zabezpečení má při stanovení důchodu porovnat, zda je pro daného člověka výhodnější nový způsob ocenění péče, nebo dosavadní výchovné. Pokud by nový výpočet vyšel hůře, bude důchod stanoven alespoň tak, aby ocenění odpovídalo částce 500 korun měsíčně za každé z prvních dvou vychovaných dětí.
U části lidí tak může nový model přinést vyšší důchod, zatímco u jiných zůstane praktický efekt na úrovni dnešní pětistovky. Odlišná pravidla budou platit u početnějších rodin. Za třetí a každé další vychované dítě bude i u důchodů přiznaných od roku 2027 nadále náležet zvýšení procentní výměry důchodu o 500 korun měsíčně.
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Nový rodinný vyměřovací základ se tedy zaměřuje především na první dvě děti. Člověk, který vychoval například tři děti a odejde do starobního důchodu v roce 2027 nebo později, bude mít první dvě děti posuzovány podle nového systému se srovnávacím výpočtem, zatímco za třetí dítě bude mít nárok na pevnou částku 500 korun.
Rozhodující proto bude i datum přiznání důchodu. Lidem, kterým byl starobní důchod přiznán dříve, se kvůli zavedení rodinného vyměřovacího základu jejich původní důchod zpětně nepřepočítá. Změna výpočtu prvních dvou dětí míří na nově přiznávané penze od roku 2027. Současní důchodci ale přesto pocítí jinou část reformy, která začne platit ve stejném roce a bude se týkat valorizací.
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Jedna změna zasáhne i současné důchodce
Od ledna 2027 se totiž změní způsob, jakým se bude při valorizaci zacházet s výchovným. Částka 500 korun za dítě se nejprve oddělí od procentní výměry důchodu, valorizuje se pouze zbývající část a poté se pevná pětistovka znovu přičte. Samotné výchovné se tedy už nebude pravidelně navyšovat spolu s procentní výměrou penze. Toto pravidlo se podle České správy sociálního zabezpečení použije také u důchodů, které byly přiznány před rokem 2027. Výchovné tak nezmizí, jeho korunová hodnota však při budoucích valorizacích zůstane na stejné úrovni.
Pro důchodce je proto důležité rozlišovat dvě změny, které se často směšují. Lidé, kteří teprve odejdou do důchodu od roku 2027, budou mít u prvních dvou dětí nově posuzováno ocenění péče a stát automaticky vybere výhodnější variantu. Lidem, kteří už důchod pobírají, se kvůli této novince dosavadní penze nepřepočítá, jejich výchovné však od roku 2027 nebude součástí částky, která se při valorizaci procentně zvyšuje. Pevných 500 korun tedy z důchodového systému nezmizí, ale jeho role se od příštího roku výrazně změní.
cssz.cz, mpsv.gov.cz, spotrebitelov.cz