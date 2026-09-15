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Od roku 2027 se změní další část penze. Na 500 Kč dosáhne už jen část seniorek

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Pět set korun za vychované dítě patří několik let k nejznámějším částem českého důchodového systému. Od ledna 2027 se ale pravidla změní. Část budoucích důchodců čeká nový způsob výpočtu a úprava se dotkne také lidí, kteří už penzi pobírají.
Seniorky čeká od roku 2027 novinka u důchodů. Příspěvek 500 Kč už nebude fungovat jako dosud.

Seniorky čeká od roku 2027 novinka u důchodů. Příspěvek 500 Kč už nebude fungovat jako dosud.

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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