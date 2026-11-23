Deset mladých řečníků, dva dny plné vědy a až 400 účastníků. Plzeň se 27. a 28. listopadu 2026 stane místem setkání mladých lidí, které spojuje zájem o vědu, výzkum a moderní technologie. Dosud největší konference studentského projektu Zvaž vědu! nabídne přednášky, exkurze na odborná pracoviště, deset praktických workshopů i panelovou diskusi s významnými osobnostmi české vědy. Akce se uskuteční na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, kde se před třemi lety konala vůbec první konference projektu. „Nadcházející akce v Plzni bude tou vůbec největší, která kdy pod hlavičkou Zvaž vědu! vznikla,“ říká osmnáctiletý Jan Herzig, student domažlického gymnázia, který se věnuje astronomii a výzkumu exoplanet a je spoluzakladatelem a ředitelem projektu Zvaž vědu!. Letos zvítězil v soutěži Středoškolák roku 2026 díky svým vědeckým úspěchům a mimoškolním aktivitám. Na návrh poslance Martina Kupky byl rovněž nominován na státní vyznamenání a 18. listopadu 2026 byl jako jeden z 29 talentovaných studentů pozván prezidentem Petrem Pavlem na osobní setkání na Pražský hrad u příležitosti Mezinárodního dne studentstva. Od mumifikovaného varana po chytré boty. Mladí vědci překvapí svými výzkumy Jak se podle staroegyptských postupů mumifikuje varan? Mohou chytré vložky do bot pomáhat lidem? A lze z mozkových vln rozpoznat první příznaky Alzheimerovy choroby? I taková témata nabídne páteční program konference Zvaž vědu!, který odstartuje 27. listopadu 2026 v 9 hodin. Ve dvou přednáškových sálech se představí deset mladých vědeckých talentů, kteří už během studia pracují na vlastních výzkumných projektech, uspěli v odborných soutěžích nebo získávají zkušenosti na vědeckých pracovištích. Jedno z nejneobvyklejších témat představí Miriam Žáčková, která se věnovala výzkumu staroegyptské mumifikace a vlastnoručně vytvořila rakev s mumií varana podle historických pramenů. Jiří Račanský ukáže vývoj chytrých vložek do bot, zatímco Emma Hrdličková přiblíží výzkum mozkových vln v souvislosti s Alzheimerovou chorobou. Daniel Jedlička, student technického lycea v Plzni a medailista mezinárodních fyzikálních soutěží, zavede posluchače do světa téměř nezachytitelných částic – neutrin. Další přednášky nabídnou pohled do světa kvantových počítačů, moderní mikroskopie, genetického výzkumu, nových materiálů i zániku hvězd a vzniku černých děr.Přednáška o mumifikaci bude podle organizátorů historicky prvním vystoupením projektu Zvaž vědu! z oblasti společenských věd. Výzkum Miriam Žáčkové překvapil i ředitele projektu Jana Herziga, který měl při natáčení propagačního videa možnost si mumii osobně pochovat v náručí. Některé letošní řečníky zná již několik let, další poznal během zářijového Soustředění vítězů celostátního kola Středoškolské odborné činnosti. „Největší radost mám, když se z posluchačů stanou přednášející. Přijdou se inspirovat a o rok či dva později představují vlastní výzkumné projekty úspěšné klidně i na celosvětové úrovni,“ říká Jan Herzig a dodává: „Právě tak se nadšení pro vědu šíří dál.“ Věda nekončí přednáškami. Čekají také exkurze a nová přátelství Konference není pouze přehlídkou vědeckých úspěchů. Je především místem, kde se mohou setkávat mladí lidé s podobnými zájmy, sdílet zkušenosti a získávat kontakty, které jim pomohou na další cestě za vědou. Během pátečního programu budou připraveny prezentační stánky vědeckých, vzdělávacích a studentských organizací. Součástí programu budou také exkurze na zajímavá vědecká a technologická pracoviště v Plzni. Jejich výběr a organizaci osobně zajišťuje Jan Herzig díky dlouhodobým kontaktům s místními institucemi. Novinkou letošního ročníku bude páteční večerní networkingové setkání. Nabídne prostor pro neformální rozhovory, výměnu zkušeností i navazování přátelství. Díky Zvaž vědu! vznikla podle Herzigových slov velká část jeho vlastních přátelství. Sobota nabídne deset workshopů a diskusi s významnými vědci V sobotu 28. listopadu bude konference pokračovat na Fakultě aplikovaných věd ZČU. Připraveno bude deset workshopů ve dvou blocích, například práce s kosmickými materiály, chemické experimenty, geografické aktivity, vědecká metoda a prezentační dovednosti. Studenti se také dozvědí, jak se pustit do vlastního výzkumného projektu. Součástí sobotního programu bude odborná přednáška a panelová diskuse o současnosti a budoucnosti české vědy. Mezi účastnicemi budou například prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., bývalá rektorka Univerzity Karlovy, působící v Biomedicínském centru Lékařské fakulty UK v Plzni, a Dr. rer. nat. Tereza Jeřábková, astrofyzička z Masarykovy univerzity, která dříve působila v ESO (Evropská jižní observatoř) a ESA (Evropská kosmická agentura). Diskusi bude moderovat Jan Herzig. Z Plzně do celého Česka. Příběh, který začal před třemi lety Plzeň má v historii Zvaž vědu! výjimečné místo. Právě zde se 8. prosince 2023 uskutečnila první konference projektu, který založila skupina pěti studentů pocházejících z Plzeňského kraje. Po měsících příprav, desítkách telefonátů a stovkách e-mailů tehdy Jan Herzig předstoupil před téměř tři stovky účastníků. Od té doby se projekt rozšířil do Prahy, Brna, Českých Budějovic a nově i Liberce. Jeho akcí se již zúčastnilo více než 2 400 studentů z více než 200 škol. Cílem projektu je ukázat, že věda není vyhrazena jen mimořádně nadaným jednotlivcům, ale jak zdůrazňuje Jan Herzig: „Důležitější jsou nadšení, píle a dlouhodobá práce.“ Sám Herzig se již několik let zajímá o astrofyziku a plánuje ji studovat na vysoké škole. Fascinuje ho možnost odhalovat tajemství temné hmoty či hledat život ve vesmíru. O projektu Zvaž vědu! Zvaž vědu! je celostátní studentský projekt zaměřený na popularizaci vědy, podporu mladých talentů a propojování studentů se světem výzkumu a moderních technologií. Od roku 2023 pořádá konference, přednášky a další vzdělávací aktivity. Jeho organizaci zajišťují především středoškoláci a začínající vysokoškoláci. Více informací: www.zvazvedu.cz
Zdroj: TZ Zvaž vědu!