Od listopadu skokově zdraží poplatky za odpad. Čtyřčlenná rodina zaplatí ročně o více než 700 zlotých navíc

Na první pohled není zvýšení nikterak vysoké. Když si však spočítáte, o kolik vzroste poplatek za čtyřčlennou rodinu a rok, je to poměrně dost peněz. Čtyřčlenná rodina zaplatí nově o více než 700 PLN ročně.
Poplatek se nezvyšuje všude
Tuto cenu budou platit obyvatelé Góry Kalwaria. Městská rada schválila usnesení a obecní úřad vysvětluje, že nárůst je způsoben rostoucími náklady na provoz systému nakládání s odpady. Úředníci však také připomínají, že současná sazba platí už od roku 2019. Během sedmi let však výrazně vzrostly náklady na práci, energie a samozřejmě také palivo, jehož cena neustále stoupá.
Za tu dobu se zvýšila minimální mzda o 113 % a hodinová sazba se více než zdvojnásobila. Ceny energií vzrostly podle místní samosprávy o 96,8 %. Zmíněné palivo pak v současné době stojí až 9 zlotých za litr. Obec se zmínila také o tom, že obyvatelé produkují čím dál tím větší množství odpadu. Zatímco v roce 2019 se ročně shromáždilo asi 9079 tun odpadu, nyní je to 11 867 tun. To je nárůst o 27,8 %. Nejdražší je pochopitelně smíšený odpad, který tvoří asi 43 % veškerého odpadu. Zpracování jedné tuny stojí 1114,38 PLN, papír asi 737 PLN a sklo 459 PLN.
Cena není pro všechny
Nová sazba se nevztahuje na všechny obyvatele. Ti, kteří mají kompostéry, budou platit o 10 PLN méně a držitelé karty pro velké rodiny zaplatí 43,65 PLN. Nejnižší poplatek je stanoven pro ty, kteří kompostují bioodpad a mají Kartu Dużej Rodziny. Poplatek v tomto případě bude 33,65 PLN. Poplatek v tomto případě bude 33,65 PLN. Cena není stanovena tak, aby byl plně vyvážen systém. Část nákladů na odpady tak bude hrazena z městského rozpočtu.
Zdražuje se i jinde
S rostoucími náklady na svoz odpadu se potýkají i jinde. Starosta Kępic Magdalena Majewska upozorňuje, že jsou potřebné změny v předpisech, které přesunou část odpovědnosti na výrobce obalů: „ Stejně jako v jiných obcích se tento odpad nesnižuje, ale zvyšuje. Mysleli jsme si, že díky systému záloh bude méně plastových lahví, že budeme moci snížit frekvenci svozu plastového odpadu. Ukázalo se, že jde jen o několik procent – nepostřehnutelně. Dokud nevstoupí v platnost zákon o rozšířené odpovědnosti výrobce, tato míra zůstane nezměněna.“
Nárůstu odpadu čelí také v Kobylnici. Nová sazba za svoz odpadu však v této obci ještě nebyla stanovena, ale podle starostky Anny Gliniecke-Woś je možné zvýšení alespoň o 30 %. Obec letos očekává dotaci na nakládání s odpady. Zastupitelé obce Redzikowo nedávno také schválili zvýšení poplatků za svoz odpadu. Od července platí obyvatelé Redzikowa 42 zlotých na osobu a měsíc, což je o 5 zlotých více než dříve.
Zálohované plasty
Zdražení v mnoha obcích přichází přesně v době, kdy ministerstvo klimatu oslavuje výročí zavedení systému záloh. Podle vládních údajů skončilo v prvním roce fungování přibližně 60 % plastových lahví uvedených na trh v systému zálohování. V jiných zemích toto číslo dosahuje až 90 %.
Zdroje článku: www.portalsamorzadowy.pl, prk24.pl, wiadomosci.wp.pl, www.storicko.cz