Od japonských čajů po mexické champurrado: 5 nevšedních receptů na podzimní nápoje, které stojí za vyzkoušení

Matcha latte: Zelený nápoj, který si vychutnáte i na podzim
Matcha si své místo v nápojovém repertoáru udržuje i s příchodem chladnějších měsíců. Tento japonský čaj vyniká sytě zelenou barvou, jemnou sladkostí, lehkou svíravostí a charakteristickou chutí umami. Obsahuje kofein, a proto se hodí zejména ve chvílích, kdy si chcete dopřát teplý nápoj a zároveň zůstat bdělí. Na podzim si můžete připravit například matcha latte.
Ingredience na 1 šálek čajová lžička matchy malé množství horké vody přibližně 200 ml mléka Postup
Matchu rozmíchejte v troše vody o teplotě přibližně 70 až 80 °C, aby v nápoji nezůstaly hrudky. Poté přilijte teplé našlehané mléko a podle chuti oslaďte medem nebo cukrem.
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Tip: Matcha latte si můžete připravit také s ovesným, sójovým nebo jiným rostlinným nápojem. Každá varianta výsledné chuti dodá trochu jiný charakter. Hojicha latte: Pražený japonský nápoj s oříškovými tóny
Pokud hledáte alternativu ke klasickému zelenému čaji, vyzkoušejte hojichu. Pochází ze stejné čajové rostliny jako matcha, liší se ale způsobem zpracování, vzhledem i chutí. Hojicha se připravuje z pražených čajových lístků, díky čemuž získává jemnější, zemitější charakter s tóny připomínajícími oříšky, kakao nebo karamel.
„Matcha i hojicha mají v japonské čajové kultuře své pevné místo. Přestože pocházejí ze stejné rostliny, díky odlišnému způsobu zpracování nabízejí úplně jiný chuťový zážitek i využití během dne,“ vysvětluje Andrea Patočková, COO společnosti Kyosun.
Hojicha obvykle obsahuje méně kofeinu než matcha, jeho přesné množství se liší podle použitých lístků a způsobu přípravy. Pokud máte rádi jemnější chutě, můžete si z něj připravit vanilkové latte.
Ingredience na 1 šálek čajová lžička hojichy přibližně 60 ml horké vody 200 ml mléka trocha vanilkového extraktu Postup
Hojichu zalijte vodou o teplotě přibližně 80 °C a dobře rozmíchejte. Mléko zahřejte, našlehejte a smíchejte s vanilkovým extraktem. Nakonec obě části spojte v šálku a podle chuti oslaďte.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: 3 PODZIMNÍ KÁVOVÉ NÁPOJE, KTERÉ SI ZAMILUJETE Foto: Pexels Chaider: Voňavá kombinace čaje a jablečného cideru
Máte rádi jablečný mošt, koření a černý čaj? Pak by vás mohl zaujmout chaider, což je nápoj, jehož název vznikl spojením slov
chai a cider. Kombinuje jablečnou chuť s kořením typickým pro masala chai a nabízí zajímavou alternativu ke svařáku. Ingredience na 4 šálky 750 ml jablečného cideru nebo moštu 250 ml vody 2 sáčky černého čaje 2 celé skořice několik tobolek kardamomu 2 až 3 hřebíčky několik kuliček černého pepře kousek čerstvého zázvoru Postup
Do hrnce nalijte vodu a přidejte skořici, kardamom, hřebíček, pepř a na plátky nakrájený zázvor. Směs přiveďte k mírnému varu a nechte přibližně 10 až 15 minut prohřívat, aby se koření rozvonělo. Poté přilijte cider nebo mošt a nápoj znovu zahřejte, tentokrát bez prudkého varu. Nakonec přidejte černý čaj a nechte jej několik minut louhovat podle pokynů na obalu. Čaj vyjměte, nápoj podle chuti doslaďte a podávejte horký.
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Tip: Do hotového chaideru můžete přidat také plátky jablek nebo špetku muškátového oříšku. Pokud chcete přípravu zjednodušit, použijte hotovou směs koření chai. Champurrado: Mexický čokoládový nápoj pro chladné dny
Pokud dáváte přednost hutnějším nápojům, vyzkoušejte champurrado. Tento tradiční mexický nápoj vychází z atole, tedy teplého nápoje zahuštěného kukuřičnou složkou. Jeho charakteristickou chuť tvoří čokoláda, skořice a jemná kukuřičná chuť mouky masa harina. V Mexiku se podává například při slavnostních příležitostech a během chladnějších měsíců.
Masa harina není běžná kukuřičná mouka. Vyrábí se z kukuřice, která prošla procesem nixtamalizace, a právě díky ní získává champurrado svou typickou hustotu. Pokud chcete připravit tradičnější variantu, sáhněte také po mexické čokoládě a nerafinovaném třtinovém cukru piloncillo. V případě potřeby je můžete nahradit kvalitní hořkou čokoládou a třtinovým cukrem.
Ingredience na 4 šálky přibližně litr vody nebo kombinace vody a mléka 60 g masa hariny 70 až 90 g čokolády 50 g třtinového cukru celá skořice špetka soli Postup
V hrnci zahřejte vodu se skořicí a cukrem. Jakmile se cukr rozpustí, přidejte nalámanou čokoládu a míchejte, dokud se nerozpustí.
Mezitím v misce rozmíchejte masa harinu s částí studené vody tak, aby vznikla hladká směs bez hrudek. Za stálého míchání ji pomalu přilévejte do hrnce s čokoládou. Nápoj zahřívejte na mírném plameni a pravidelně míchejte, dokud nezhoustne. Podle potřeby upravte konzistenci přidáním vody nebo mléka.
Před podáváním vyjměte skořici. Champurrado chutná nejlépe čerstvě připravené a horké.
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Tip: Pro krémovější výsledek můžete část vody nahradit mlékem. Sujeonggwa: Korejský skořicový nápoj se zázvorem
Z Mexika se přesuneme do Koreje, kde patří mezi tradiční nápoje sujeonggwa. Jeho základem je odvar ze skořice a čerstvého zázvoru, který se doslazuje cukrem a podává především vychlazený. Charakteristickou součástí tradičního podávání jsou také sušené tomely neboli kaki a někdy piniové oříšky.
Ingredience na 4 šálky litr vody 3 až 4 svitky skořice asi 50 g čerstvého zázvoru 80 až 100 g cukru podle chuti Postup
Zázvor oloupejte a nakrájejte na tenké plátky. Vložte jej do hrnce s vodou, přiveďte k varu a poté vařte na mírném plameni přibližně 30 až 40 minut. Ve druhém hrnci samostatně povařte skořici ve stejném množství vody. Oba odvary přeceďte a spojte v jednom hrnci.
Přidejte cukr a krátce zahřívejte, dokud se nerozpustí. Nápoj nechte vychladnout a poté jej uložte do chladničky. Podávejte jej vychlazený, doplněný sušeným kaki a případně piniovými oříšky.
Ačkoli sujeonggwa může svou vůní připomínat zimní punč, tradičně se podává studený. Pokud dáváte přednost horkým nápojům, můžete si jej vychutnat i teplý, počítejte však s tím, že se tím odchýlíte od obvyklého způsobu podávání.
Zdroje: Tiskové materiály, Better Homes & Gardens, Familia Kitchen, Beyond Kimchee