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Od 10 let zapleten do přepadení, loupeží a vydírání. Lucky Luciano byl předurčen k roli šéfa šéfů

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Vykrádačky, násilné praktiky a vyhrožování. Takové bylo dětství největšího mistra organizovaného zločinu ve 30. letech v Americe. Lucky Luciano byl pro trůn organizovaného zločinu narozen.
Od 10 let zapleten do přepadení, loupeží a vydírání. Lucky Luciano byl předurčen k roli šéfa šéfů

Od 10 let zapleten do přepadení, loupeží a vydírání. Lucky Luciano byl předurčen k roli šéfa šéfů

Zdroj: Nick Number / Creative commons, CC-BY-SA
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 05:00

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