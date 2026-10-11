Od 1. listopadu začínají platit pravidla pro zimní pneumatiky. Za sjeté gumy hrozí pokuta až 10 tisíc korun

Zimní pneumatiky jsou pro české řidiče povinné v období od 1. listopadu do 31. března. Osobní automobily musí mít podle zákona hloubku dezénu alespoň 4 milimetry. Při nedodržení předpisů nebo jízdě na zcela sjetých gumách hrozí zákaz další jízdy a sankce ve správním řízení až 10 000 korun. Pravidla určuje počasí a dopravní značení
Zákon ukládá povinnost používat zimní pneumatiky od 1. listopadu do 31. března. Předpis má jasné mantinely. Pravidlo platí ve chvíli, kdy silnici pokrývá souvislá vrstva sněhu, ledu či námrazy. Povinnost nastává i v případě očekávání zhoršených podmínek. Příležitostní řidiči mohou za pěkného počasí vyjet i na letních pneumatikách.
Dorpavní značka Zimní výbava zavádí pro řidiče přísnější režim. V takto označeném úseku musí mít vozidlo zimní pneumatiky za všech okolností. Platí to i ve chvílích, kdy je vozovka zcela suchá a bez sněhu. Značku používají správci silnic zejména v horských a podhorských oblastech. Konec úseku určuje příslušná dopravní značka.
Zimní výbava, FOTO: Ministerstvo dopravy České republiky, Public domain, via Wikimedia Commons Výška vzorku ovlivňuje brzdnou dráhu
Hloubka dezénu přímo ovlivňuje přilnavost pneumatiky k vozovce. Zákon rozlišuje typ vozidla. Osobní motorová vozidla musí mít v zimním období vzorek hluboký nejméně 4 milimetry. U vozidel s maximální přípustnou hmotností nad 3,5 tuny činí zákonné minimum 6 milimetrů.
Typ vozidla Minimální hloubka dezénu Osobní automobily 4 milimetry Vozidla nad 3,5 tuny 6 milimetrů
Zimní gumy mají smysl již při poklesu průměrné teploty k sedmi stupňům Celsia. Směs funguje jinak. Měkčí složení a odlišný dezén zaručují lepší odvod vody a sněhové břečky. Bývalý šéf oddělení BESIP Martin Farář k tomu uvedl, že při sjetí dezénu na hranici 4 milimetrů se brzdná dráha vozu prodlužuje až o padesát procent.
Odborníci z oddělení BESIP doporučují dodržovat pravidlo čtyřikrát čtyři. Znamená to mít na voze čtyři stejné zimní pneumatiky s minimální hloubkou dezénu 4 milimetry. Guma nesmí být stará. Pneumatiky by se neměly používat déle než čtyři sezóny, protože směs časem tvrdne a ztrácí vlastnosti.
Uskladnění a alternativní volby pneumatik
Při uskladnění pneumatik bez disků oddělení BESIP radí ukládat je vedle sebe nastojato. Po čtyřech týdnech je nutné s nimi pootočit. Gumy na discích se naopak ukládají naležato na sebe nebo se zavěšují na háky. Materiál potřebuje správnou péči. Obaly vyžadují ochranu před vlivem povětrnostních podmínek a chemických látek.
Celoroční pneumatiky představují pro část motoristů další možnost. Zákon platí pro všechny. U celoročních gum se v zimním období vyžaduje rovněž minimální hloubka dezénu 4 milimetry. Na náledí mají celoroční gumy obvykle horší přilnavost a delší brzdnou dráhu než kvalitní zimní pneu.
Za vážné závady padají přísné sankce
Policie může řidiči při silniční kontrole zakázat další jízdu. Stane se tak při letním obutí ve špatném počasí nebo při dezénu pod 4 milimetry. Policie situaci řeší na místě. Podle zákona ukládají policisté blokovou pokutu až 2 000 korun. Pokud kontrola zjistí použití letních pneumatik v zimních podmínkách, může pojišťovna při případné nehodě požadovat zaplacení části škody.
Jízda na extrémně sjetých pneumatikách představuje vážnou závadu ohrožující bezpečnost. Hříšník zaplatí tisíce. Pokud hloubka dezénu klesne pod 1,6 milimetru, přestupek automaticky postupuje do správního řízení. Řidiči v takovém případě zaplatí pokutu 5 000 až 10 000 korun a dostanou zákaz řízení na 6 až 12 měsíců.
Zahraniční předpisy vyžadují novější symboly
Pro uznání zimní pneumatiky je stěžejní symbol horského štítu se sněhovou vločkou 3PMSF. Pravidla se zpřísňují. V některých evropských státech již starší označení písmeny M a S pro zimní provoz nestačí. Týká se to například sousedního Německa, kde úřady za porušení pravidel udělují sankci 80 eur.
V Rakousku platí situační povinnost zimních pneumatik od 1. listopadu do 15. dubna, pokud je na vozovce sníh, led či břečka. Běžná sankce při silniční kontrole začíná na 60 eurech, v případě ohrožení bezpečnosti nebo zablokování komunikace automobilem s nevhodným obutím však může postih podle organizace BESIP dosáhnout až 5 000 eur. Na Slovensku činí pokuta v blokovém řízení na místě zpravidla do 50 eur (ve správním řízení až 100 eur) a ve Francii úřady v horských oblastech vyměřují pokutu 135 eur.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( md.gov, md.gov, besip.gov).