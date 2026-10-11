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Oční pásový opar se tváří jako nachlazení a v nejhorším případě vezme zrak. Puchýře se zhojí do čtyř týdnů, oko nemusí

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Za oční formou pásového oparu stojí tentýž virus, který způsobuje plané neštovice. Po prvním onemocnění v těle zůstane a může se kdykoli vrátit. U očí rozhoduje, jak brzy se nemocný dostane k lékaři.
Oční pásový opar se tváří jako nachlazení a v nejhorším případě vezme zrak. Puchýře se zhojí do čtyř týdnů, oko nemusí

Oční pásový opar se tváří jako nachlazení a v nejhorším případě vezme zrak. Puchýře se zhojí do čtyř týdnů, oko nemusí

Zdroj: Foto: Burntfingers - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 01:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zdraví

Srozumitelné informace o zdraví, prevenci a každodenní péči o tělo. Témata zahrnují životosprávu, pohyb, spánek, běžné zdravotní potíže i nové poznatky z medicíny a výzkumu.

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