Očkování divokých psů zachránilo před smrtí až 160 000 dětí. Klíč k eliminaci leží v hliněném hrnci, který udrží vakcínu bez lednice

V září 2026 vyšla v časopise
PLOS Neglected Tropical Diseases studie, která změřila něco zdánlivě banálního: co se stane, když očkování psů proti vzteklině přestane být jednorázovou akcí externího týmu a promění se v celoroční službu řízenou přímo vesnicí. Výsledky z regionu Mara v severní Tanzanii mluví jasně. Komunity, které si program vedly samy, udržely proočkovanost svých psů na 53 procentech i dvanáct měsíců po startu cyklu. Tam, kde přijel klasický výjezdní tým, pokrytí za stejnou dobu spadlo na pouhých 29 procent. Rozdíl mezi oběma čísly rozhoduje o tom, zda virus koluje dál, nebo ztrácí půdu pod nohama. Proč právě pes chrání děti před smrtelnou nákazou
Vzteklina patří mezi nejstarší známé infekce a zároveň mezi nejsmrtelnější; jakmile se projeví příznaky, přežití je prakticky nulové. Podle
Světové zdravotnické organizace připadá 99 procent lidských případů na pokousání domácím psem. Zhruba polovina obětí celosvětově nedosáhla patnáctého roku věku. Děti si se psy hrají, nemají instinkt vyhnout se neznámému zvířeti a často nenahlásí kousnutí včas.
Očkování lidí po pokousání, takzvaná postexpoziční profylaxe, funguje spolehlivě, jenže vyžaduje rychlý přístup ke zdravotnickému zařízení a sérii dávek. Ve venkovské východní Africe to znamená hodiny cesty a náklady, které rodina často neunese. Zasáhnout přímo u zdroje, tedy u psí populace, je podle WHO nákladově nejefektivnější prevencí. Stačí udržet proočkovanost nad kritickým prahem 20 až 40 procent a řetězec přenosu se rozpadá. Právě tady vstupuje do hry tanzanský experiment.
Jak hliněný hrnec za 280 korun nahrazuje chladový řetězec
Největší překážkou masového očkování psů v odlehlých oblastech nebyla nikdy samotná vakcína, ta existuje desítky let a stojí zlomek ceny lidské dávky. Problémem byl chladový řetězec. Standardní veterinární vakcíny vyžadují skladování při 2 až 8 °C, což v oblasti bez elektřiny znamená závislost na ledových boxech, generátorech a logistice externích týmů.
Průlom přišel ze dvou směrů najednou. V roce 2016 prokázal tým kolem Felixe Lankestra, že konkrétní inaktivovaná psí vakcína zůstává účinná i po třech měsících při 30 °C. A v roce 2020 tanzanští a britští výzkumníci představili zeepot, zařízení postavené na principu „hrnec v hrnci“:
Menší keramická nádoba je vložena do větší. Meziprostor vyplňuje savý materiál nasáklý vodou. Odpařování vody odebírá teplo z vnitřního prostoru. Vícevrstvá bariéra současně brzdí prostup horka zvenčí.
Při ročním testování v terénu udržoval zeepot vnitřní teplotu pod 26 °C, přestože okolní vzduch překračoval 42 °C. Výroba jednoho kusu vyjde na přibližně 280 Kč, životnost se odhaduje na sedm let a celé zařízení nepotřebuje jedinou kilowatthodinu. Vakcíny uložené v zeepotu po dobu až tří měsíců vyvolaly u psů srovnatelnou imunitní odpověď jako dávky z klasické lednice. Díky tomu může každá vesnice skladovat zásoby přímo u sebe, a očkovat kdykoli, nejen v den, kdy dorazí kampaň.
112 wardů a 187 tisíc naočkovaných psů: anatomie tanzanského pokusu
Randomizovaný pokus probíhal tři roční cykly mezi listopadem 2020 a říjnem 2023 ve 112 wardech šesti distriktů regionu Mara. Polovina wardů dostala komunitní model, druhá polovina klasický týmový přístup. Rozsah výzkumu (téměř 188 tisíc naočkovaných zvířat, z toho 129 tisíc komunitním způsobem) posouvá výsledky daleko za hranice laboratorního pilotu.
Komunitní větev stála na trojici místních aktérů: wardový koordinátor pro vzteklinu, vesnický „One Health Champion“ a lokální asistent. Tito lidé žijí v oblasti, znají majitele psů jménem a mohou očkovat průběžně, na malých klinikách ve vesnicích, dům od domu i na vyžádání. Týmový model naproti tomu fungoval jako jednorázový pulz: externí veterinární skupina přijela jednou ročně, rozmístila stanoviště a za pár dní odjela.
Výsledek se projevil ve dvou rovinách:
Ukazatel Komunitní model Týmový model Pokrytí na začátku cyklu 57 % srovnatelné Pokrytí ve 12. měsíci 53 % 29 % Minimální startovní cíl pro udržení nad 40 % 42 % 61 % Náklady na psa (venkov) 2,28 USD 2,82 USD
Na venkově vyšel komunitní přístup zhruba o 19 procent levněji na jedno naočkované zvíře. Kratší docházka, širší informovanost a menší časová ztráta pro majitele; to jsou faktory, které procesní evaluace identifikovala jako rozhodující. Celoroční dostupnost proměnila očkování z události v rutinu.
Cesta k eliminaci do roku 2030, a co s tím má společného Česko
WHO a Světová organizace pro zdraví zvířat (
WOAH) drží ambiciózní cíl „Zero by 30″, tedy nulová lidská úmrtí na psí vzteklinu do roku 2030. Tanzanie už disponuje oficiálně uznaným kontrolním programem; podobný status mají i Malawi, Namibie, Zambie či Zimbabwe. Organizace Rabies Free Africa sama označuje komunitní model za škálovatelný a financuje rozšiřování v dalších částech východního kontinentu.
Česká republika se řadí mezi země prosté vztekliny od roku 2004. Přesto riziko zavlečení trvá. Státní veterinární správa v březnu 2022 zakázala dovoz zvířat neznámého původu z Ukrajiny právě kvůli obavě z reintrodukce viru. Státní veterinární ústav v Praze zůstává jedinou schválenou laboratoří v zemi pro testování hladiny protilátek. A české stopy vedou i do Afriky: Veterináři bez hranic ČR provozovali pilotní program tlumení vztekliny v severní Keni a kampaň zaměřenou na Somálsko.
Proč jednoduchá logistika zachraňuje víc životů než drahá technologie
Celý tanzanský příběh stojí na paradoxu: účinná vakcína existovala desítky let, hliněný chladicí hrnec vychází z prastarého fyzikálního principu a místní dobrovolníci nepotřebují vysokoškolský diplom. Přesto teprve spojení těchto tří prvků dokázalo udržet proočkovanost psí populace nad prahem, při kterém se šíření viru zastavuje. WHO odhaduje globální zátěž vztekliny na přibližně 59 tisíc úmrtí ročně (s výrazným podhlášením) a organizace Rabies Free Africa pracuje s poměrem jednoho uchráněného člověka na 150 naočkovaných psů. Přeloženo do řeči regionu Mara: 129 tisíc psů očkovaných komunitním modelem za tři roky představuje stovky rodin, které se nemusely potýkat se smrtelným kousnutím.
Provozní potíže ovšem existují. Čtyři z devíti zeepotů v prvním roce praskly, týmy hlásily zpožděné dodávky vakcín a v městských čtvrtích vyšel komunitní přístup paradoxně dráž než klasická kampaň. Škálování do dalších zemí naráží na nutnost trénovat místní pracovníky, zajistit pravidelné zásobování a překonat sociokulturní bariéry. Přesto jde o nejpřesvědčivější důkaz, že boj se vzteklinou nevyžaduje průlomovou molekulu, vyžaduje systém, který doručí existující řešení tam, kde ho potřebují.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková