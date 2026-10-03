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Očkování divokých psů zachránilo před smrtí až 160 000 dětí. Klíč k eliminaci leží v hliněném hrnci, který udrží vakcínu bez lednice

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Dennívýzva
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Vzteklina ročně usmrtí desítky tisíc lidí, téměř polovina obětí jsou děti do patnácti let. Tříletý pokus v Tanzanii ukazuje, že klíč k záchraně spočívá v hliněném hrnci a místních dobrovolnících.
Očkování divokých psů zachránilo před smrtí až 160 000 dětí. Klíč k eliminaci leží v hliněném hrnci, který udrží vakcínu bez lednice

Očkování divokých psů zachránilo před smrtí až 160 000 dětí. Klíč k eliminaci leží v hliněném hrnci, který udrží vakcínu bez lednice

Zdroj: Foto: PxHere
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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