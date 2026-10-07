Očištěná plzeňská ODS? Straníci prosazují věžák ve vilové čtvrti navzdory úřadům

Plzeňská ODS, která jde do letošních komunálních voleb poprvé, jak sama zdůrazňuje, „očištěná od kmotrů“, postavila svoji kampaň na heslu „Střídáme!“. Mluví se ale o tom, že ve skutečnosti se chce spíše ucházet o místo v koalici po boku bohaté nevěsty, kterou podle předvolebních průzkumů bude hnutí ANO. O tom, nakolik je ovšem nyní ODS opravdu čistá, se vedou nejen zákulisní debaty.
Příkladem, jak politici ODS stále dokážou tlačit byznysové zájmy i přes odpor občanů a navzdory stanoviskům úřadů, je plán na výstavbu výškové budovy na náměstí Milady Horákové v městské části Plzeň 2 - Slovany. Stavba, kterou zde chce postavit investor s vazbami na členy ODS, má být vysoká až 40 metrů.
[caption id="attachment_150793" align="alignleft" width="275"] Vizualizace sporné výškové budovy. Zdroj: Lucie Sýkorová / HlídacíPes.org[/caption]
Proti výškové budově se již loni vzbouřili obyvatelé okolních vilových čtvrtí a sepsali petici. Námitky obyvatel nakonec Útvar koncepce a rozvoje i stavební úřad uznal a navrhl, aby územní plán v dotčeném místě výškovou stavbu neumožňoval.
Navzdory tomuto doporučení ale následně městský obvod Plzeň 2 schválil pravý opak; územní plán nyní v tomto místě dominantu připouští.
Opoziční zastupitel obvodu David Soukup (TOP 09) upozornil na to, že v případu figurovaly dvě osoby, které měly podle něj oznámit střet zájmů. Prvním je člen ODS Ladislav Uhrin, který zastává funkci předsedy komise pro investice a rozvoj obvodu. Ten předložil na jednání komise zmíněný návrh, který šel proti doporučení úřadů.
Uhrin je zároveň obchodním ředitelem firmy Thorn Metal, která vlastní pozemek, na něm by měla výšková budova stát. Ladislav Uhrin střet zájmů oficiálně oznamovat nemusel, protože funkci předsedy komise vykonává jako neuvolněný.
Druhou osobou je místostarostka obvodu Eva Trůková, rovněž členka ODS a současná kandidátka na starostku obvodu.
Ta zastávala v minulosti pozici členky představenstva ve firmě F1 Petrol, která společnost Thorn Metal spoluvlastní, a její manžel Pavel Trůka byl spoluzakládajícím akcionářem této firmy. Později ji odprodal svému obchodnímu partnerovi Davidu Graubnerovi, s nímž ale dále podniká v minimálně dalších dvou firmách.
Eva Trůková je také blízkou přítelkyní současného primátora Romana Zarzyckého, čímž se ani jeden zvlášť netají. Také odtud pramení spekulace, že by po volbách mohl Zarzycký vzít ODS na milost a přizvat ji k vedení města. [související]
Benzinka v pohraničí
Zajímavé je také podnikání Davida Graubnera, který je rovněž členem plzeňské ODS a spolumajitelem firmy vlastnící pozemek, na kterém by mohla vyrůst kontroverzní výšková budova.
Jeho firma F1 Petrol podniká v petrolejářské oblasti. Loni v únoru dostala pokutu třicet tisíc korun za to, že v provozovně ČS FREE ONE SHOP v Kraslicích prodávala Natural 95, který nesplňoval požadavky na jakost a složení a nevyhověl limitním hodnotám ČSN.
Graubnerovi propojují ve firmě Development West své podnikání s podnikateli Markem Hiklem a Liborem Hammerem. Ti ovládají přes síť společností a svých rodinných nadací společnost Top Tank, která provozuje síť benzinek, z nichž většina se nachází u německých hranic.
O Hiklovi a Hammerovi se psalo v minulosti například s podezřením na korumpování starosty obce Nemanice, která získala bezúplatným převodem od státu areál bývalé celnice a pronajala jej firmě zmíněných podnikatelů na 20 let za 40 tisíc měsíčně.
Pavel Trůka od roku 2004 nepřetržitě vede partnerskou společnost T.G., která sídlí na stejné adrese holdingu F1 PETROL a drží poloviční podíl v její klíčové dceřiné firmě FREE ONE SHOP. V této firmě je Trůka jednatelem společně s Graubnerovým synem Nikolasem. Společnost se zaměřuje na provozování příhraničních obchodů (duty-free typů) a gastro provozů u čerpacích stanic.
V minulých letech firmu řídil a jako jednatel i přímý společník v ní vystupoval osobně David Graubner. V této době byla firma úzce navázána na rozvoj značky čerpacích stanic F1 GAS. V září 2023 došlo k předání provozních rolí. David Graubner z pozice jednatele i přímého společníka odešel a na jeho místo nastoupil jako jednatel Pavel Trůka.
Kdo chce ještě na radnici?
Blízkým obchodním partnerem Davida Graubnera je také David Šlouf. Společně figurují ve firmě Thorn Metal již od roku 2002 jako jednatelé a firmu dodnes manažersky vedou a spoluvlastní.
[caption id="attachment_150794" align="alignleft" width="362"] Eva Trůková, kandidátka na starostku obvodu Plzeň 2. Foto: Lucie Sýkorová / HlídacíPes.org[/caption]
Také David Šlouf je vysoko na letošní kandidátce ODS pro druhý plzeňský obvod, konkrétně na čtvrtém místě. Je předsedou místního sdružení ODS Plzeň-Slovany a v současné době předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva města Plzně.
Šlouf je zároveň jednatelem a spolumajitelem firmy Thorn Metal, na jejímž pozemku by měla sporná výšková budova vyrůst.
V minulosti měl jako radní a později náměstek primátora města Plzně v gesci správu městských nemovitostí a nakládání s majetkem.
David Šlouf je také jedním z plzeňských politiků, kteří získali lukrativní pozice i v Praze. Za minulé vlády působil jako poradce ministra pro místní rozvoj pro oblast bydlení a poté jako výkonný manažer pro strategické řízení regionálních poradenských center pro investice do bydlení. Stal se také ředitelem Sekce investic Národní galerie Praha.
Jako číslo devět kandiduje na slovanskou radnici 19letá dcera Trůkových Viktorie. Ta je zároveň od minulého roku společnicí firmy AB Bor, jejímž jednatelem je právě David Graubner.