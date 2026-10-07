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Očištěná plzeňská ODS? Straníci prosazují věžák ve vilové čtvrti navzdory úřadům

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Dennívýzva
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Plzeňská ODS, která jde do letošních komunálních voleb poprvé, jak sama zdůrazňuje, „očištěná od kmotrů“, postavila svoji kampaň na heslu „Střídáme!“. Mluví se ale o tom, že ve skutečnosti se chce spíše ucházet o místo v koalici po boku bohaté nevěsty, kterou podle předvolebních průzkumů bude hnutí ANO. O tom, nakolik je ovšem nyní ODS
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Zdroj: ODS v Plzni zahájila na konci srpna ostrou část kampaně před komunálními a senátními volbami. Na snímku lídr kandidátky Lukáš Hegner. Foto: Martin Polívka / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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