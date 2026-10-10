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Ochrnuté 2leté batole dostalo malý invalidní vozík. Jeho první radostnou jízdu zachytil dojatý otec na video

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Dětem ke štěstí stačí málo a rozhodně mají mnohem větší radost ze života než dospělí. Podívejte se na malého chlapečka, který je tak nadšený, že může jezdit na invalidním vozíku.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Stian Martinsen / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 08:41

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