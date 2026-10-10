Ochrnuté 2leté batole dostalo malý invalidní vozík. Jeho první radostnou jízdu zachytil dojatý otec na video

Ochrnuté 2leté batole dostalo malý invalidní vozík. Jeho první radostnou jízdu zachytil dojatý otec na videoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Stian Martinsen / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Článek byl publikován 10.10.2026 08:41
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