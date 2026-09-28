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Ochlazuje se. Jak zajistit slepicím vyvážený podzimní jídelníček

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Podzim je tu a teploty začínají padat dolů. Není se čemu divit. Čeká nás sice ještě zřejmě solidní babí léto, nicméně i tak je třeba myslet jak na samotnou zahradu, sklizeň a skladování ovoce a zeleniny, tak na domácí zvířata. Třeba o takové slepice je třeba se pořádně postarat z hlediska jejich krmení. Důvod je jasný. Jednoduše chcete, aby slepice snášely vejce i tehdy, když se ochladí. Proč slepice často snáší na podzim méně vajec a jaké krmivo jim dopřát? Nejen na tyto otázky odpovíme v následujících řádcích.
Slepice a vejce

Slepice a vejce

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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