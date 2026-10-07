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Ocet smíchaný s vodou v poměru 1:2 zničí mech na trávníku za pár hodin. Většina zahrádkářů ale dělá jednu chybu a mech se vrátí

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Boj proti mechu v trávníku nemusí zahrnovat drsné chemické prostředky. Skvěle vám může pomoci třeba i ocet.
Už žádný mech na trávníku, pomocnou ruku vám podá ocet

Už žádný mech na trávníku, pomocnou ruku vám podá ocet

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 11:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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