Ocet smíchaný s cukrem a kapkou saponátu likviduje komáry i vosy po desítkách. Past za pár korun funguje celé léto bez jedů

Boj s plevelem se často zdá jako nekonečný. Ale chemické herbicidy mohou být drsné a potenciálně škodit životnímu prostředí i vašemu zdraví. Proto vstupte do hry s octem, bezpečnou a levnou alternativou, která dokáže plevel účinně zlikvidovat.
Jak zničit plevel octem
Kyselina octová obsažená v octu při kontaktu s rostlinou vysušuje její listy, takže je vynikajícím prostředkem k bodovému hubení otravných vetřelců zejména na příjezdových cestách a chodnících, jak píše web
GroundsGuys. Běžný ocet pro domácnost (5 % kyseliny octové) dobře funguje na mladé, povrchově rostoucí plevele, zatímco vzrostlejší, odolnější plevele mohou vyžadovat silnější koncentraci. Při jeho aplikaci buďte opatrní! Ocet může poškodit jakékoliv rostliny (jejich význam nijak nerozlišuje), proto jej pouze aplikujte přímo na plevel, který hodláte zničit. Ocet jako přírodní odpuzovač škůdců
Silná vůně octa je podle webu
GardenProfessors přirozeným odpuzovačem mnoha zahradních škůdců, včetně mravenců, komárů a dalšího hmyzu. Recept na domácí octový odpuzovač hmyzu je opravdu snadný. Budete potřebovat jen pár základních ingrediencí: 2 lžičky jablečného octa, 100 ml teplé vody, 1 lžíce cukru a 1/2 lžičky saponátu.
V teplé vodě rozpusťte ocet a cukr, přidejte mýdlo na nádobí a dobře promíchejte. Roztok nalijte do menších misek a ty položte na strategická místa zahrady, abyste přilákali a utopili komáry. A
skvěle pomáhá i proti vosám, jak už Chalupáři-Zahrádkáři psali. Zdroj fotografie: Depositphotos Zaplevelený pozemek není jen estetickým problémem – do okolí se z něj mohou šířit nebezpečné rostliny, které je třeba likvidovat. Pomůže ocet. Ocet jako posilovač hnojení
Překvapivě může tento šikovný pomocník také napomáhat růstu rostlin. Jeho mírná kyselost může pomoci zvýšit kyselost půdy, což je prospěšné zejména pro kyselomilné rostliny, jako jsou třeba borůvky, vřesy, hortenzie a azalky.
Jednou za tři měsíce smíchejte 1 šálek octa s pěti litry vody a tímto roztokem zalévejte rostliny. Pomůže to upravit rovnováhu pH půdy a podpoří jejich zdravější růst.
Zdroj fotografie: Freepik Ocet se na zahradě osvědčuje jako nepostradatelný spojenec v mnoha ohledech – od boje se škůdci a plevelem až po čištění nářadí a úpravu pH půdy. Čištění a dezinfekce zahradního nářadí octem
Udržování zahradního nářadí v čistotě není jen estetickou záležitostí, ale také prevencí šíření chorob rostlin. Ocet je vynikající čisticí prostředek, který dokáže odstranit rez a dezinfikovat jakékoliv zahradní pomocníky i bez použití drsných chemikálií.
Rezavé nářadí namočte na několik hodin do čistého octa a poté vydrhněte kartáčem. To špinavé stačí jen vydrhnout houbičkou v octu namočenou.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři