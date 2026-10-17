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Ocet smíchaný s cukrem a kapkou saponátu likviduje komáry i vosy po desítkách. Past za pár korun funguje celé léto bez jedů

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Pamatujte, že klíčem k úspěchu při práci s octem je jeho uvážlivé a cílené používání, které zajistí, že bude ekosystému vaší zahrady spíše pomáhat než škodit.
Ocet smíchaný s cukrem a kapkou saponátu likviduje komáry i vosy po desítkách. Past za pár korun funguje celé léto bez jedů

Ocet smíchaný s cukrem a kapkou saponátu likviduje komáry i vosy po desítkách. Past za pár korun funguje celé léto bez jedů

Zdroj: abcMedia (vlastní tvorba)
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 22:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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