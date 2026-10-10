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Ocet se solí ve správném poměru zlikviduje plevel mezi dlaždicemi do rána. Většina lidí ale dávkuje sůl špatně a účinek trvá jen pár dní

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Pokud proti plevelu použijete ocet se solí, pak se ho bez problémů zbavíte na opravdu dlouhou dobu. Je však třeba zvolit správný poměr.
Účinným postřikem proti plevelu je ocet, sůl a prostředek na nádobí

Účinným postřikem proti plevelu je ocet, sůl a prostředek na nádobí

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 13:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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