Ocet se solí ve správném poměru zlikviduje plevel mezi dlaždicemi do rána. Většina lidí ale dávkuje sůl špatně a účinek trvá jen pár dní

Ocet se solí ve správném poměru zlikviduje plevel mezi dlaždicemi do rána. Většina lidí ale dávkuje sůl špatně a účinek trvá jen pár dníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Účinným postřikem proti plevelu je ocet, sůl a prostředek na nádobíZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 10.10.2026 13:47
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