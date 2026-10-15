Očekávám víc od sportovního ředitele, řekl Martínez po prohře United. Rooney mu vystavil vlastní vysvědčení

Bylo krátce po desáté večer, Metropolitano se vyprazdňovalo a Lisandro Martínez stál před kamerou Amazon Prime s porážkou 0:2 v zádech. Místo obvyklých frází o tvrdé práci a dalším zápase vynesl verdikt nad lidmi, kteří skládají kádr Manchesteru United. Na otázku, jestli klub dost investoval, odpověděl „stoprocentně ne“ a dodal: „Očekávám víc od našeho technického ředitele.“ Druhý den ráno se role otočily. Wayne Rooney a Jamie Carragher hodnotili ve vysílání samotného Martíneze a jejich známka za výkon, načasování i loajalitu ke kabině vyšla stejně nemilosrdně jako ta, kterou argentinský obránce udělil Jasonu Wilcoxovi.
Kritika mířila na fotbalového ředitele
Martínez neútočil na trenéra Michaela Carricka. Mířil výš. Řekl, že po minulé sezoně, kdy United skončili třetí a vrátili se do Ligy mistrů, čekal „víc shora“ a víc hráčů, aby tým mohl konkurovat. Podle něj tehdy vznikl základ pro „fantastický tým“, jenže klub na něj nenavázal.
Adresa je jasná. Wilcox po odchodu Dana Ashwortha převzal roli sportovního ředitele a po konci Davea Brailsforda ve funkci ho povýšili na fotbalového ředitele. Odpovídá za přestupy a skladbu kádru. Nad ním stojí generální ředitel Omar Berrada, každodenní fotbalový chod řídí Jim Ratcliffe se skupinou INEOS a většinovými vlastníky zůstávají Glazerovi. Martínez tedy vynechal trenéra i majitele a namířil přímo na muže, který rozhoduje o nákupech.
Načasování přitom nemohlo být citlivější. United po Madridu čekají už pět zápasů na výhru a v Premier League mají nejhorší start za čtyřicet let. Rozhovor rázem přesunul pozornost od hřiště ke vztahům uvnitř klubu.
Carrick reagoval vyhýbavě. Rozhovor prý neviděl, hned po zápase není správný čas ho hodnotit a tým se musí rychle soustředit na další utkání. Klub sám se zatím veřejně nevyjádřil. Youri Tielemans, na kterého se novináři obrátili, komentář odmítl. Zatím jde o otevřený výpad jednoho z lídrů kabiny, ne o kolektivní vzpouru. Ve vedení United ale podle nás nikdo nepochybuje, že se takový výstup neodehrál náhodou.
Vysvědčení od Rooneyho a Carraghera
Rooney, nejlepší střelec v historii United, volil tón zklamaného staršího bratra. Podle něj Martínez „možná zašel příliš daleko“ a podobné věci mají zůstat v kabině. Pak přišla věta, která v debatě rezonuje nejvíc: Martínezovy vlastní výkony „nebyly dost dobré“.
Rooney šel ještě dál. Když Martínez veřejně tvrdí, že kádr nestačí, zpochybňuje tím i spoluhráče, s nimiž každý týden nastupuje. A pokud klub opravdu potřebuje víc kvality, Martínez podle Rooneyho může být sám jedním z hráčů, kteří by museli odejít, aby se tým posunul.
Carragher zvolil tvrdší slova. Martínezovy výroky označil za „otřesné“ a připomněl, že podle něj je „opravdu slabý“ i Martínezův start do sezony. Zpochybnil i premisu, ze které obránce vycházel. Loňské třetí místo podle Carraghera zkreslovaly okolnosti: brzké vypadnutí z pohárů, méně zápasů v nohách a slabší sezona rivalů. Teprve teď se podle něj ukazuje skutečný stav United.
Dvě hodnocení tak stojí proti sobě. Martínez dal vedení nedostatečnou. Experti mu vrátili stejnou známku a k ní poznámku, že kdo kritizuje ostatní, měl by mít vlastní vysvědčení v pořádku.
Známky z Madridu: Martínez nebyl nejhorší
Jeden zápas a celou sezonu je ale potřeba oddělit. Proti Atléticu Martínez nepatřil k hlavním viníkům. Hráčské známky webu The False 9 ukazují, kde se večer zlomil:
|Hráč
|Tým
|Známka (z 10)
|Pablo Barrios
|Atlético
|8
|Ademola Lookman
|Atlético
|8
|Bruno Fernandes
|Manchester United
|7
|Lisandro Martínez
|Manchester United
|6
|Leny Yoro
|Manchester United
|4
United prohrávali už po 47 sekundách, kdy Barrios využil jejich zaspaný začátek. Zbytek zápasu ale nebyl bezzubý. Hosté si podle Sky Sports vytvořili čtyři velké šance a ani jednu neproměnili, Fernandes trefil břevno. Tolik vyložených příležitostí bez gólu neměli v zápase Ligy mistrů od září 2012 proti Galatasarayi.
Zlom přišel v 74. minutě. Yoro dostal červenou kartu a o pět minut později Lookman v přesilovce rozhodl. Martínezova šestka odpovídá solidnímu, i když ne bezchybnému výkonu. Rooney s Carragherem však nehodnotili jeden večer. Hodnotili dva měsíce sezony a jedno vystoupení před kamerou, které podle nich nepatřilo na veřejnost.
Málo peněz? Spíš peníze na špatném místě
Martínezův hlavní argument, že klub málo investoval, na první pohled neobstojí. United v létě utratili zhruba 4,5 miliardy korun za čtyři hlavní posily. Na stavbu kádru to není málo. Srovnání se soupeři, které vychází z přehledu Football365 podle metodiky Transfermarktu, ale ukazuje i druhou stranu:
|Klub
|Letní výdaje na přestupy
|Manchester City
|13,1 mld. Kč
|Chelsea
|10,1 mld. Kč
|Tottenham
|9,1 mld. Kč
|Newcastle
|7,8 mld. Kč
|Aston Villa
|7,5 mld. Kč
|Liverpool
|6,6 mld. Kč
|Arsenal
|5,6 mld. Kč
|Manchester United
|4,3 mld. Kč
Jiné přehledy uvádějí mírně odlišné částky podle toho, zda započítávají bonusy a všechny transakce. Pořadí se ale nemění: sedm konkurentů z Premier League utratilo víc než United. V tom má Martínez pravdu.
Rozhodující je však skladba nákupů, nejen jejich objem. Podle Guardianu šla většina peněz do přestavby středu hřiště: Carlos Baleba, Youri Tielemans a Santos. Levý obránce ani útočník do kádru nepřišli, přestože právě tyto posty patřily k nejslabším místům týmu. Madridský večer to ukázal názorně. Čtyři vyložené šance bez gólu nejsou problém zálohy.
Podle nás proto Martínezova kritika nestojí na špatných datech, ale na nepřesné formulaci. Problém United podle všeho netkví v tom, že by klub neutrácel. Tkví v tom, za co utrácel. To je výtka, kterou si Wilcox zaslouží slyšet. Jen asi ne od hráče v televizi pět minut po porážce.
Co bude dál: Leeds, Como a poslední rok smlouvy
V Lize mistrů zatím není nic ztraceno. United v prvním kole 10. září rozdrtili Sabah Baku 4:0 a po úterní části druhého kola byli v provizorní tabulce sedmé se třemi body. Středeční zápasy však mohly pořadí ještě zamíchat. Zajímavá je i česká stopa: tentýž Sabah, kterého United přejeli, porazil ve druhém kole Slavii 2:0. Pražané po domácí prohře 2:3 s Lens zůstávají bez bodu a po úterku jim patřila třicátá příčka. Výhra nad Sabahem tedy United žádnou zvláštní kvalitu nepotvrdila.
Podle pravidel, která zveřejnila UEFA, postupuje po osmi zápasech ligové fáze prvních osm týmů přímo do osmifinále, celky na 9. až 24. místě hrají vyřazovací předkolo a zbytek končí. Pro United je realistickým minimem zůstat v první čtyřiadvacítce. Přímý postup by vyžadoval výrazně lepší bilanci než doposud.
Program nedává čas na oddech:
- neděle 18. října: Leeds venku, Premier League
- středa 21. října: Como venku, Liga mistrů
- neděle 25. října: Bournemouth doma, Premier League
Na Carricka se po Madridu upírá ještě větší pozornost, klub ale žádné kroky směrem k jeho nahrazení nepotvrdil. Martínezova budoucnost je nejistější. Klub mu zatím žádný trest neudělil a disciplinární postup není veřejně známý. Sky Sports v analýze přesto píše, že jeho dny v United „mohou být sečteny“. Obránce je v posledním roce smlouvy a klub má s hráči, kteří veřejně kritizovali nadřízené, zkušenost, která obvykle končí odchodem.
Martínez si vybral pódium, na kterém se hodnotí oběma směry. Vedení zatím mlčí, ale jeho odpověď nepřijde ve slovech. Přijde v lednovém přestupním okně a v tom, jestli bude Martínezovo jméno na seznamu příchodů, nebo odchodů.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle