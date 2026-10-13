Obyvatele části Moravy čekají v říjnu velmi hlasité rány. Úřady upozornily na konkrétní termíny

Vojenský újezd Libavá na Olomoucku se během října stal dějištěm intenzivního výcviku české armády. Jeho součástí jsou střelby z tanků Leopard, které doprovázejí mimořádně hlasité výstřely. Hluková zátěž může být v některých místech natolik vysoká, že ji zaznamenají také obyvatelé mimo samotný vojenský prostor. Nejvíce se upozornění týká obcí v okolí Libavé, výrazné rány však mohou dolehnout až do Olomouce. Výcvik je rozdělen do několika termínů a zahrnuje rovněž střelby po setmění. Obyvatelé dotčených oblastí by proto měli počítat s tím, že se hlasité zvuky mohou opakovat během několika po sobě jdoucích dnů.
Nejhlučnější výcvik pokračuje do 22. října
Hlavní střelby z tanků Leopard jsou naplánovány ve dvou říjnových obdobích. První začalo v pondělí 12. října a potrvá do čtvrtka 15. října. Další série střeleb se uskuteční od pondělí 19. do čtvrtka 22. října. Právě během těchto dnů se očekává výrazně zvýšená hlučnost, která může být v blízkosti vojenského újezdu místy až extrémní. Vedle denního výcviku jsou stanoveny také noční střelby, a to na 10., 15., 20. a 22. října. Z uvedených termínů tak obyvatele ještě čekají tři noci, během nichž mohou být slyšet výstřely i po setmění.
Přesné hodiny jednotlivých tankových střeleb nebyly ve zveřejněném říjnovém oznámení upřesněny. Zatím proto není možné určit, ve kterou denní či noční dobu bude hluk nejvýraznější. Jeho intenzita se navíc může mezi jednotlivými lokalitami lišit. Důležitá je nejen vzdálenost od místa střelby, ale také členitost okolního terénu a aktuální podmínky pro šíření zvuku. Výstřely tak nemusí být ve všech obcích slyšet stejně silně. Samotné hlasité rány v oznámených termínech přitom nemusejí znamenat mimořádnou událost, ale mohou souviset s předem plánovaným vojenským výcvikem.
Hluk mohou zaznamenat i lidé v Olomouci
Vojenský újezd Libavá leží v Oderských vrších severovýchodně od Olomouce a patří mezi významné výcvikové prostory české armády. Jeho poloha umožňuje provádět rozsáhlá vojenská cvičení včetně ostrých střeleb z těžké techniky. Hluk z těchto aktivit se však neomezuje pouze na samotný újezd a jeho bezprostřední okolí. V minulosti byly výstřely zaznamenány také v Olomouci, která leží několik desítek kilometrů od části vojenského prostoru. Zvýšenou hlučnost mohou zaznamenat například obyvatelé Přáslavic, Velkého Újezdu a dalších obcí v okolí Libavé. Přesný dosah zvuku nelze předem spolehlivě stanovit, protože závisí na místě střelby i konkrétních podmínkách.
Říjnový program zahrnoval také nepřetržité vojenské cvičení s názvem Moravian Lance. To probíhalo od 8. do 12. října a podle zveřejněného harmonogramu skončilo v pondělí v 19 hodin. V souvislosti s tímto cvičením byl dočasně omezen také průjezd po vybraných komunikacích uvnitř vojenského újezdu. Omezení se týkalo režimových komunikací označených RK 1 a RK 2, a to včetně víkendu. Prostor Libavé totiž není běžně volně přístupný a pohyb veřejnosti se řídí zvláštními pravidly. Turisté mohou využívat pouze vyhrazené cesty a musí respektovat případné uzavírky související s vojenským výcvikem.
Tanky Leopard jsou součástí modernizace armády
Intenzivnější výcvik souvisí také s postupným zaváděním tanků Leopard do výzbroje české armády. V červenci letošního roku převzal 73. tankový prapor v Přáslavicích poslední tank Leopard 2A4 z dodávané flotily. Pro tankové jednotky představuje nová technika změnu, která vyžaduje odpovídající přípravu osádek. Vojáci musí zvládnout nejen samotnou střelbu, ale také pohyb v terénu, spolupráci jednotlivých vozidel a plnění bojových úkolů. Ostré střelby jsou důležitou součástí tohoto výcviku, protože umožňují procvičit použití výzbroje v podmínkách, které nelze plně nahradit simulací. Pro obyvatele Olomoucka tak říjnový harmonogram znamená především několik dalších dnů zvýšené hlučnosti, přičemž poslední oznámené noční střelby připadají na čtvrtek 22. října.
Použité zdroje: olomouc.eu, praslavice.cz, velkyujezd.cz, acr.mo.gov.cz, vls.cz.