Obývací pokoj ukryl zcela novou místnost. Mladý pár po náročné práci konečně proměnil svůj velký sen ve skutečnost

Touha po vlastní pracovně je dnes poměrně populární, ale vyčlenit pro ni samostatnou místnost nebývá snadné. Důmyslnou úpravou však můžete z jedné místnosti vytvořit dvě.
Mladý pár si předloni zakoupil starší dům. Jednu z ložnic začali užívat jako pracovnu. Měli v plánu časem přeměnit nevyužitý formální obytný prostor v přední části domu na kancelář, protože
oba pracují z domova, a pracovna je pro ně tedy naprostou nezbytností pro komfort i klid. V zadní části domu se nachází větší obývací pokoj, který používají jako hlavní obytný prostor. Když se dozvěděli, že čekají miminko, napadlo je, že je vhodná doba pustit se do kutilského projektu. V novém domě chyběla pracovna
Prostor, který se nakonec rozhodli upravit, je o velikosti zhruba 2,5 metru x 3,6 metru. To se nakonec ukázalo jako ideální velikost pro to, aby se tam vešly dva velké
pracovní stoly na zakázku a ještě zbylo dost místa pro jídelní kout vedle. V prostoru již byla zavedena ventilace pro klimatizaci/topení, takže naštěstí nebyli nuceni při této přestavbě instalovat žádné potrubí. Celý projekt zabral páru něco přes čtyři měsíce, většinou pracovali o víkendech a po večerech. Realizace vlastního nápadu
K vyznačení prostoru byla použita modrá malířská páska, aby si udělali představu o velikosti. Stropy jsou vysoké necelé tři metry, ale v přední části pokoje se nachází
šikmina, která se ukázala být zajímavou výzvou. Majitel domu věnoval čas tomu, aby si celý projekt vymodeloval. Bylo to neuvěřitelně užitečné, protože předem znal všechny rozměry.
V místním dřevařství zakoupili řezivo 2×4 ve třech délkách a zakoupili také překližku, která byla potřeba na výrobu stolů a horních skřínek. Poté, co vše nařezali na pokosové pile, rozložili
velkou stěnu na podlahu a pomocí rámové sbíječky vše připevnili. Zde přichází na řadu matematika. Kvůli Pythagorově větě se nepodařilo dostat stěnu po zarámování do svislé polohy. Sundali tedy horní desku, upnuli ji stranou a zvedli stěnu nahoru. Fotografie: Freepik
Specifický sklon stropu si vyžádal hodně úsilí a času, ale nakonec se podařilo najít ideální poměr. Poté
bylo zakoupeno několik desek sádrokartonu, které byly připevněny na stěnu. Mezitím se stavba začínala stále více podobat kompletní místnosti. Nastal čas sestavit stůl a skříňky.
Od začátku bylo jasné, že v pracovně budou dva počítače i dva pracovní stoly. Podle plánu vlastního návrhu
si tedy majitelé z lepené překližky vyrobili 3 skříňky pod každý stůl, aby měli dostatek úložného prostoru. Dřevo bylo ošetřeno základním nátěrem a poté bílou barvou. Po osazení skleněných tabulí byl projekt dokončen. Formal living room to home office conversion Zrození nové místnosti
Mladý pár stihl tuto přestavbu dokončit ještě před narozením svého potomka, z čehož měli velkou radost. Po výmalbě už zbývalo jen nastěhovat veškerý nábytek do krásné prosvětlené domácí pracovny.
Oba majitelé tak mají dostatek prostoru pro práci. V domácí kanceláři je spousta světla z velkého okna a všechna vnitřní okna a francouzské dveře navíc propouštějí světlo do jídelního prostoru.
Zdroj:
BoredPanda
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Zrození nové místnosti v obývacím pokoji. Mladý pár si konečně po těžké dřině splnil sen appeared first on BydlímeÚtulně.cz.