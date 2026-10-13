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Obyčejný kovový plíšek za 5 Kčs má dnes cenu statisíců korun. Stačí zkontrolovat jednu věc a poznáte, jestli ho vlastníte

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Kremnice, květen 1951. V mincovně, která razí platidla od středověku, opouští razidlo drobný stříbřitě šedý kotouček z duralu. Váží sotva 1,7 gramu, měří necelých 24 milimetrů a na rubu mu chybí zkratka „Kč“.
Obyčejný kovový plíšek za 5 Kčs má dnes cenu statisíců korun. Stačí zkontrolovat jednu věc a poznáte, jestli ho vlastníte

Obyčejný kovový plíšek za 5 Kčs má dnes cenu statisíců korun. Stačí zkontrolovat jednu věc a poznáte, jestli ho vlastníte

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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