Obyčejný betonový chodník na zahradě málem zablokoval stavbu domku. Rozhodl územní limit, o kterém většina lidí neví

Pak přibude betonový chodník podél domu: jeden metr široký, patnáct metrů dlouhý. Patnáct metrů čtverečních navíc. Bilance vyskočí na 30,5 %, a když o pár měsíců později majitel přijde na stavební úřad s projektem zahradního domku, dozví se, že parcela je „plná“. Chodník sám o sobě žádné povolení nepotřeboval. Jenže územní plán počítá každý centimetr zpevněného povrchu, a ten chodník právě spolkl poslední rezervu.
Proč chodník bez povolení přesto narazí na územní plán
Stavební zákon č. 283/2021 Sb. rozlišuje dvě vrstvy. První je povolovací režim: betonový chodník na soukromém pozemku zpravidla spadá mezi drobné stavby nebo terénní úpravy, které nevyžadují rozhodnutí ani ohlášení. Druhá vrstva je územní regulace. A ta platí vždy. Zákon výslovně stanoví, že i drobné stavby musí být v souladu s územně plánovací dokumentací. Jinými slovy, to, že chodník nemusíte hlásit, neznamená, že se nepočítá.
Územní plán každé obce definuje takzvané regulativy: maximální podíl zastavění, případně samostatný strop pro zpevněné plochy, požadavky na vsakování dešťových vod. Právě do těchto regulativů se betonová stezka promítne. A právě tady se rodí problém, který většina vlastníků odhalí až ve chvíli, kdy chtějí na zahradě přidat něco dalšího.
Tři obce, tři odlišné výklady: jak se liší limity zpevněných ploch v ČR
V Česku neexistuje jednotný celostátní vzorec pro výpočet zastavění. Každá obec si pravidla nastavuje po svém, a rozdíly bývají zásadní.
- Sobotka – v řadě lokalit platí společný limit 30 % pro zastavěné i zpevněné plochy dohromady. Chodník, terasa, stání i dům se sčítají do jednoho čísla.
- Boršov nad Vltavou – obec oddělila dvě kategorie: 35 % pro objekty a samostatných 20 % pro zpevněné plochy. Chodník tedy nežere kvótu domu, ale má vlastní strop.
- Dobříš – v jednom soudně řešeném sporu místní regulativ zpevněné plochy z koeficientu zastavění zcela vyloučil.
Tři modely, tři výsledky pro identický chodník. V Sobotce patnáct metrů betonu ukousne z limitu rovnou; v Boršově zabere část zvláštní kvóty; v Dobříši se do bilance vůbec nepromítne. Proto je klíčové znát konkrétní znění územního plánu pro vaši parcelu, obecné předpoklady vedou do slepé uličky.
Zajímavý detail přinesla judikatura Krajského soudu v Praze: v jednom místním regulativu se zatravňovací dlaždice a dřevěné terasy umožňující vsakování počítaly z poloviny do zpevněných a z poloviny do nezpevněných ploch. Volba materiálu tedy může ovlivnit bilanci, ovšem pouze tam, kde to místní pravidla výslovně připouštějí.
Skrytý filtr: padesát procent pozemku musí vsakovat dešťovou vodu
I kdyby váš územní plán zpevněné plochy vůbec nesledoval, existuje druhý celostátní háček. U drobných staveb do 40 m² zastavěné plochy na pozemku rodinného domu zákon požaduje, aby po jejich umístění zůstalo nejméně 50 % plochy schopné vsakovat dešťové srážky. Tenhle filtr funguje nezávisle na obecním regulativu a dopadá na každého, kdo chce na zahradě postavit domek na nářadí, dílnu nebo saunu.
Modelový příklad: parcela 500 m², dům zabírá 120 m², příjezdová cesta 30 m², terasa 20 m², chodník 15 m². Součet nepropustných ploch činí 185 m², tedy 37 % parcely. Zbývá 63 % vsakovatelného povrchu, zatím v pohodě. Přidejte zahradní domek 40 m² a jste na 225 m², tedy 45 %. Stále pod padesátiprocentní hranicí. Jenže přihoďte ještě parkovací stání 15 m² a ocitnete se na 48 % vsakovatelné plochy. Další zpevnění už neprojde.
Nejohroženější skupinou nejsou majitelé rozlehlých zahrad, ale vlastníci menších parcel kolem 400–600 m², kde dům, stání, terasa a pár doplňků vyplní bilanci překvapivě rychle. Každý další metr čtvereční betonu se na takové parcele projeví výrazněji.
Jak zjistit svůj limit dřív, než bude pozdě
Praktický postup má čtyři kroky:
- Identifikujte parcelu – v aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí ověřte výměru a základní údaje.
- Otevřete územní plán – od 1. července 2024 funguje Národní geoportál územního plánování jako centrální úložiště územně plánovací dokumentace. Najděte textovou část regulativů pro plochu, v níž leží váš pozemek.
- Sečtěte všechny zpevněné povrchy – dům, garáž, přístavek, terasu, chodníky, stání, obrubníky, betonové okapové pásy. Nic nevynechávejte.
- Požádejte o předběžnou informaci – pokud si nejste jistí výkladem, podejte na stavební úřad žádost prostřednictvím povinného formuláře MMR. Úřad musí odpovědět do 30 dnů.
Tento postup zabere odpoledne, možná dva. Ušetří ale měsíce dohadování s úřadem a tisíce korun za projekt, který nakonec neprojde.
Co dělat, když beton už leží a limit překračujete
Ani po realizaci nemusí být situace beznadějná. Stavební zákon u stavby nevyžadující povolení připouští, že odstranění se nenařídí, pokud vlastník uvede věc do souladu s právními předpisy. V praxi to může znamenat nahrazení části nepropustného betonu zatravňovací dlažbou, zmenšení plochy chodníku nebo úpravu jiného zpevněného povrchu na parcele tak, aby se bilance vrátila pod limit.
Stavební úřad ovšem může nařídit odstranění stavby provedené v rozporu s územně plánovací dokumentací. Riziko roste ve chvíli, kdy vlastník podá žádost o další záměr, úřad při posuzování souladu projde celou parcelu a nesrovnalosti vyplynou na povrch.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková