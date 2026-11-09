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Obyčejnou bramboračku už u nás nikdo nechce. Tato s čedarem a křupavou slaninou je tak dobrá, že zmizí z hrnce během chvíle

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Chladné dny přímo vybízejí k přípravě vydatné domácí polévky. Krémové brambory, voňavý česnek a křupavá slanina se postarají o poctivý oběd i večeři.
Obyčejnou bramboračku už u nás nikdo nechce. Tato s čedarem a křupavou slaninou je tak dobrá, že zmizí z hrnce během chvíle

Obyčejnou bramboračku už u nás nikdo nechce. Tato s čedarem a křupavou slaninou je tak dobrá, že zmizí z hrnce během chvíle

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 05:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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