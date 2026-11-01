Obyčejné řízky tentokrát neměly šanci. Tyto plněné kuřecí závitky v trojobalu zmizely z talířů rychlostí blesku – rychlé a výborné

Když se na stole objeví dozlatova osmažené kuřecí závitky se sýrovou nádivkou, málokdo odolá pokušení rozkrojit jeden ještě horký. Křupavá strouhanka při zakrojení lehce zapraská a uvnitř se ukáže jemná náplň, která dodává kuřecímu masu příjemnou vláčnost. Právě kontrast mezi zlatavým obalem a měkkým středem dělá z tohoto jídla oblíbenou volbu pro chvíle, kdy chceme připravit něco vydatného, ale přitom ne zbytečně složitého. Křupavé kuřecí závitky se sýrovou nádivkou se hodí k nedělnímu obědu stejně dobře jako k večeři, při které chceme potěšit rodinu něčím trochu jiným než obyčejným řízkem.
Plněné masové závitky mají v evropské domácí kuchyni dlouhou tradici. Jejich podoba se liší podle regionu i dostupných surovin, ale základní myšlenka zůstává podobná: tenký plátek masa ukrývá náplň, která obohatí jeho chuť a pomůže udržet vnitřek příjemně vláčný. Zatímco někde se používá šunka, houby nebo bylinky, sýrová nádivka nabízí jemnější a krémovější výsledek. Smetanový sýr se snadno spojuje s tepelně upravenou zeleninou, která mu dodává další chuťový rozměr. Mrkev přináší lehkou sladkost a cibule po orestování ztrácí svou ostrou chuť a získává příjemně nasládlé aroma.
Křupavé kuřecí závitky si můžete snadno přizpůsobit podle přílohy i příležitosti. S nadýchanou bramborovou kaší vytvoří poctivý domácí oběd, s vařenými bramborami a máslem zase jednoduché jídlo, které nechá vyniknout samotné maso. Pokud dáváte přednost svěžejším kombinacím, doplňte je zeleninovým salátem s lehkou citronovou zálivkou, která příjemně vyváží smažený obal. Nejlépe chutnají čerstvě připravené, kdy je strouhanka ještě křupavá a sýrová náplň měkká. Jsou důkazem, že i z běžných surovin lze připravit jídlo, které na talíři působí slavnostněji, než by člověk čekal.
Kuřecí prsa nakrájejte na tenké plátky a jemně je naklepejte. Z obou stran je osolte a opepřete. Plátky připravte tak, aby se daly snadno naplnit a zarolovat.
Cibuli nakrájejte nadrobno a mrkev nastrouhejte najemno. Na pánvi rozehřejte 1 lžíci oleje, přidejte cibuli a nechte ji zesklovatět. Poté přidejte mrkev a společně ji krátce poduste doměkka.
K zelenině přidejte smetanový sýr a míchejte, dokud se suroviny nespojí v jemnou nádivku. Podle chuti ji osolte a opepřete. Hotovou směs přendejte do misky a nechte chvíli zchladnout.
Na každý plátek kuřecího masa naneste část sýrové nádivky. Maso pevně zarolujte a podle potřeby zajistěte párátkem. Stejným způsobem připravte všechny závitky.
V hlubším talíři rozšlehejte vejce a do druhého nasypte strouhanku. Každý závitek nejprve obalte ve vejci a potom ve strouhance. Obal jemně přitlačte, aby na mase dobře držel.
V pánvi rozehřejte olej a závitky opékejte ze všech stran dozlatova přibližně 10–15 minut podle jejich velikosti, aby se maso důkladně propeklo i uvnitř. Hotové závitky nechte krátce okapat na papírové utěrce a před podáváním odstraňte případná párátka.
Závitky podávejte teplé, dokud je obal krásně křupavý a nádivka jemná. Výborně se hodí k bramborové kaši, vařeným bramborám nebo čerstvému zeleninovému salátu.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová