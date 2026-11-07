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Obyčejné listové těsto jsem naplnila tímto rychlým krémem a vznikl dezert, po kterém se zaprášilo rychlostí blesku

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Když se spojí křehké listové těsto s hladkým žloutkovým krémem, vznikne jednoduchý dezert s jemnou vanilkovou chutí. Nejlépe chutná dobře vychlazený, kdy se vrstvy krásně propojí.
Obyčejné listové těsto jsem naplnila tímto rychlým krémem a vznikl dezert, po kterém se zaprášilo rychlostí blesku

Obyčejné listové těsto jsem naplnila tímto rychlým krémem a vznikl dezert, po kterém se zaprášilo rychlostí blesku

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 05:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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