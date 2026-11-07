Obyčejné listové těsto jsem naplnila tímto rychlým krémem a vznikl dezert, po kterém se zaprášilo rychlostí blesku

Chystáte něco ke kávě pro návštěvu, nebo vás doma honí mlsná, ale nechcete trávit půl dne pečením? Listové řezy se žloutkovým krémem jsou skvělou volbou, když máte chuť na sladké a oceníte jednoduchou přípravu. Potřebujete jen několik běžných surovin a trochu času na vychlazení. Na stole pak máte dezert, který potěší křehkým těstem a silnou vrstvou jemného vanilkového krému.
Právě spojení těchto dvou vrstev dělá řezy tak oblíbenými. Listové těsto se při pečení rozvrství a na povrchu příjemně křupe, zatímco krém zůstává hladký a měkký. Máslo mu dodá plnější chuť a postará se o krémovou konzistenci. Stačí lehký poprašek moučkového cukru a zákusek vypadá pěkně i bez složitého zdobení.
Vanilka dodává pudinkovému krému známou vůni, která připomíná domácí moučníky a zákusky z cukrárny. Použít můžete vanilkový cukr, případně trochu vanilkového extraktu, pokud máte rádi výraznější chuť. Krém tak získá příjemné aroma, které se dobře doplňuje s máslem i neutrálním listovým těstem. Výsledek není zbytečně těžký ani přeslazený, zvlášť když řezy před podáváním necháte pořádně vychladit.
S přípravou proto počítejte s předstihem. V lednici krém zpevní a řezy se budou lépe krájet, aniž by náplň vytékala do stran. Podávejte je ke kávě, čaji nebo jako sladkou tečku po nedělním obědě. Pokud chcete krém trochu osvěžit, přidejte do něj jemně nastrouhanou citronovou kůru. Kdo dává přednost klasické vanilkové chuti, může zůstat u původní varianty a povrch jen poprášit moučkovým cukrem.
Troubu předehřejte na 200 °C. Plát listového těsta rozložte na plech vyložený pečicím papírem a podle potřeby ho lehce upravte do rovnoměrného tvaru. Žloutek rozmíchejte se 2 lžícemi studeného mléka a potřete jím povrch těsta.
Těsto pečte 18–22 minut, dokud nebude nafouknuté a zlatavé. Během pečení ho hlídejte, protože jednotlivé trouby mohou péct různě rychle. Upečený plát nechte vychladnout a stejným způsobem připravte i druhý plát těsta.
Do většího hrnce nalijte přibližně 800 ml mléka a přidejte krupicový i vanilkový cukr. Zbylé mléko prošlehejte se žloutky, hladkou moukou a bramborovým škrobem, aby směs zůstala bez hrudek. Mléko v hrnci zahřejte a za stálého míchání do něj pomalu vlijte připravenou žloutkovou směs.
Krém za stálého míchání vařte na mírném ohni, dokud výrazně nezhoustne. Dbejte na to, aby se nepřichytával ke dnu a nevytvářely se v něm hrudky. Hotový pudink odstavte a za občasného promíchání ho nechte zchladnout, aby nebyl při spojování s máslem horký.
Změklé máslo vyšlehejte do světlé a nadýchané pěny. Po částech do něj zašlehejte vychladlý pudinkový základ a pokračujte, dokud nevznikne hladký krém. Obě složky by měly mít podobnou teplotu, aby se krém nesrazil.
Upečený plát listového těsta položte na tác nebo do vhodné formy. Rovnoměrně na něj rozetřete připravený pudinkový krém a přiklopte druhým plátem těsta. Lehce ho přitlačte, aby vrstvy dobře držely pohromadě.
Řezy uložte do lednice nejméně na 4 hodiny, ideálně přes noc. Během chlazení krém zpevní a dezert se bude lépe krájet. Před podáváním povrch poprašte moučkovým cukrem a ostrým nožem nakrájejte na jednotlivé porce.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová