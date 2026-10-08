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Obyčejné koření ukrývá překvapivý léčivý potenciál. Tradičně se využívá při celé řadě zdravotních obtíží

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Černý kmín (Nigella sativa) je mimo kulinářského využití znám také tím, že se pyšní řadou úžasných zdravotních účinků. Již před několika stovkami let se používal jako přírodní lék na různé neduhy. Působí proti plynatosti, střevním parazitům a podporuje činnost střev, jater, žaludku. Použít lze i k zmírnění alergií, léčení dýchacích cest, při chřipce a horečkách. Pojďme si společně vyjmenovat jeho největší pozitiva v oblasti zdraví.
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Zdroj: Neznámý zdroj
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 09:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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