Obyčejné batáty, 3 rychlé náplně a vznikla dobrota, že se rodina olizovala od ucha k uchu – jednoduché, výborné a raz dva hotové

Když rozbalíte ještě horký alobal a nožem jemně rozříznete pečený batát, vyvalí se z něj stoupající pára plná nasládlé vůně pečené dužiny, jemného másla a bylinek. Pečené sladké brambory představují naprostý kulinářský poklad moderní lehká kuchyně, který si zamilujete pro jeho úžasnou variabilitu. Sametově krémový vnitřek batátů vytváří dokonalý základ pro pestré náplně – ať už sáhnete po voňavých orestovaných houbách, jemně pikantní brokolici nebo čerstvém špenátu spojeném se smetanovým sýrem a roztaveným sýrem na povrchu. Je to neuvěřitelně nápadité, barevné a chutné jídlo, které nadchne všechny u stolu a promění i všední večeři v malý gastronomický svátek.
Sladké brambory neboli batáty pocházejí ze Střední a Jižní Ameriky, kde tvořily základ jídelníčku starých civilizací už před tisíci lety. Do Evropy je přivezl Kryštof Kolumbus ještě dříve než klasické brambory. Zatímco v zámoří jsou pečené plněné batáty naprostou klasikou rodinných oslav i neformálních večeří, v naší české kuchyni si své pevné místo získaly v posledních letech. Důvod je jednoduchý – jejich přirozená sladkost se báječně snoubí se slanými, krémovými i pikantními přísadami. Plnění hned třemi různými náplněmi navíc přináší skvělý zážitek, protože si každý může vybrat přesně to, na co má zrovna chuť.
Velkou předností pečených batátů je neomezený prostor pro vaši vlastní fantazii.
K houbové náplni se báječně hodí hrst nasekaných vlašských ořechů nebo sušené brusinky pro osvěžující akcent. Brokolicovou směs můžete ozvláštnit špetkou muškátového oříšku či praženými semínky, zatímco špenátový základ skvěle doplní nadrobená feta nebo pikantní modrý sýr. Milovníci masa mohou do náplní přimíchat dokřupava orestovanou slaninu či trhané kuřecí maso. Získáte tak pestrou paletu chuťových kombinací, ke kterým se budete v kuchyni rádi a často vracet.
Očištěné batáty potřete olivovým olejem, posypte solí, pepřem, italským kořením a zabalte je do samostatných kousků alobalu.
Poznámka: Množství koření určete na základě vlastní chuti.
Batáty následně vyskládejte na plech a pečte je v předehřáté troubě na 200 °C po dobu 30–40 minut. Mezitím připravte náplně. Začněte s houbovou náplní.
V pánvi s rozpáleným olejem restujte nadrobno nakrájenou červenou cibuli 2–3 minuty. K cibuli následně přidejte očištěné nakrájené houby a pokračujte v restování dalších 5 minut.
Směs ochuťte solí, pepřem, mletou sladkou paprikou a vmíchejte do ní prolisovaný česnek. Vše restujte 5–7 minut a na závěr do houbové náplně vmíchejte nakrájenou jarní cibulku.
Houbovou náplň prohřívejte ještě 2 minuty a poté ji odstavte z tepla. Následně do ní vmíchejte smetanový sýr a pokračujte s přípravou brokolicové náplně.
Do pánve s rozpuštěným máslem vložte růžičky brokolice, které ochuťte solí a pomerančovým pepřem. Brokolici restujte asi 4 minuty, pak ji přendejte do větší mísy a smíchejte se smetanovým sýrem.
Nakonec připravte špenátovou náplň. V pánvi s rozpuštěným máslem restujte čerstvý špenát 1–2 minuty. Poté ho osolte a přendejte do mísy, kde ho smíchejte se smetanovým sýrem.
Batáty opatrně rozbalte a v jejich středu udělejte řez.
Poznámka: Při rozbalování alobalu dávejte pozor, abyste se neopařili párou, která se vytvořila během pečení.
Rychlé pečené batáty libovolně naplňte jednotlivými náplněmi, posypte je nastrouhaným sýrem a pečte při 200 °C o dobu 10–15 minut. Pak je můžete ihned servírovat.
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Zdroj receptu: Frische Rezepte
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato