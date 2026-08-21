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Obyčejná „petruška“ neboli petržel nabízí překvapivé využití. Připravte si z ní šťávu představující skutečný zdroj zdraví

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Petržel je v české kuchyni nepostradatelná díky aromatické chuti, kterou pokrmům dodává, ale také díky svým vlastnostem.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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