Obyčejná „petruška“ neboli petržel nabízí překvapivé využití. Připravte si z ní šťávu představující skutečný zdroj zdraví

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Obyčejná „petruška“ neboli petržel nabízí překvapivé využití. Připravte si z ní šťávu představující skutečný zdroj zdravíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Petržel je v české kuchyni nepostradatelná díky aromatické chuti, kterou pokrmům dodává, ale také díky svým vlastnostem.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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