Obyčejná mince umožní rozkrojit meloun téměř kdekoliv. Neobvyklý trik se hodí ve chvíli, kdy chybí nůž

Pro oba tyto triky s melounem nastává ideální roční období. Na piknik se snadno zapomene vzít nůž. Naštěstí k rozkrojení melounu žádný nepotřebujete. Máme pro vás jednoduché řešení.
Melounová sezóna se blíží. Za chvíli na nás tyto kulaté červené šťavnaté plody budou čekat na zeleninových pultech v každém supermarketu. Řekněte,
jaké ovoce se vám vybaví, když se řekne léto. Ano, je to jednoznačně meloun. Už se vám možná někdy stalo, že jste na něj za teplého počasí dostali chuť, ale nebylo ho čím rozkrojit. Zní to možná bláznivě, ale skutečně existuje způsob, jak rozříznout meloun bez nože, nebo dokonce bez ostrého předmětu. Postačí vám mince! Návod, jak na to
Připravte si obyčejnou minci, například korunu. Nejprve ji držte jednou rukou ve svislé poloze tak, aby její okraj směřoval ke slupce melounu. Pak druhou rukou do mince udeřte a ta
by se měla zapíchnout do melounu. Možná budete muset udeřit několikrát, aby se mince pevně zaklínila. Poté ji zvedněte a zatlačte ji do okraje otvoru, který se v melounu vytvořil. Snažte se udržet otvor v rovné linii a pokračujte v tomto postupu napříč celým melounem – minci přitom otáčejte.
Nakonec linie, kterou jste vytvořili, dosáhne prvního klínu. Bude trvat několik minut, než se k tomuto bodu dostanete, ale dočkáte se.
Poté minci zasuňte hlouběji do řezu a tlačte přitom dolů, aby se čára prohloubila. Takto postupujte po celé délce linie. Jakmile tuto rýhu vytvoříte co nejhlubší, položte na ni ruku. Fotografie: Freepik
Poté si zahrajte na karate a pokuste se části oddělit. Možná si to vyžádá několik pokusů, ale nakonec se vám jistě podaří meloun rozpůlit. A pak
budete mít vy i ostatní účastníci pikniku spoustu melounu k jídlu. A pokud hledáte snadný způsob, jak si připravit melounové smoothie bez mixéru, máte štěstí! Je to také velmi snadné. Udělejte si melounové smoothie
Potřebujete jen drátěné ramínko, nůž (nebo minci, jak už víte) a vrtačku. Možná budete chtít také plastový kelímek, ale ten je nepovinný. Zní to, že by to mohla být docela špinavá práce, ale není, slibujeme!
Začněte tím, že do boku melounu vyříznete otvor. Měl by být velký asi jako desetník. Poté rozložte ramínko a ohněte ho do jakéhosi velmi jednoduchého tvaru tenké metličky. Konce ramínka zasuňte do části vrtačky, kam byste normálně vložili vrták, a pořádně vše utáhněte.
Pak zasuňte ramínko do otvoru v melounu a začněte vrtat. Během následujících 30 sekund pokračujte ve vrtání a pohybujte ramínkem po vnitřku melounu tak, aby se obsah zcela rozmělnil.
Poté vyřízněte další otvor, asi třikrát tak velký. Pokud používáte plastový kelímek, rozřízněte ho napůl, jakoby tak, aby dno kelímku tvořilo půlkruh. Tuto polovinu kelímku pak zasuňte do otvoru, abyste vytvořili výlevku. Následně si už jen nalijte výsledný koktejl a vychutnejte si ho.
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Zdroj:
Sweetandsavory
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Geniální trik, který umožní rozříznout meloun kdekoliv a kdykoliv. Vše zařídí obyčejná mince appeared first on BydlímeÚtulně.cz.