Obyčejná jablíčka s drobenkou jsem poskládala do pohárů a výsledek chutnal jako z cukrárny – doma se po nich jen zaprášilo

Když se vám doma objeví několik jablek a dostanete chuť na něco sladkého, nemusíte hned zadělávat těsto a čekat, až se upeče celý koláč. Jablečný crumble se skořicí ve skleničce nabízí stejnou útulnou kombinaci vůní a chutí v mnohem jednodušší podobě. Měkká jablka provoněná skořicí se tu potkávají s máslovou, křupavou drobenkou a jemnou šlehačkou. Každá lžička tak přináší trochu jiný kontrast mezi teplými jablky, křupavostí a sametovou jemností.
Právě spojení těchto vrstev dává dezertu jeho charakter. Jablka přinášejí přirozenou šťavnatost a lehce nakyslou chuť, která vyvažuje sladkost drobenky i šlehačky. Skořice zvýrazní jejich vůni a připomene klasický jablečný koláč, zatímco máslo v drobence se při pečení postará o její výraznější chuť a příjemnou křupavost. Šlehačka pak jednotlivé chutě zjemní a spojí do harmonického celku.
Velkou předností je také samotné servírování. Dezert můžete připravit do menších skleniček jako jednotlivé porce, takže se hodí nejen k odpolední kávě, ale také jako zakončení rodinného oběda nebo večeře s návštěvou. Ve skleničce navíc krásně vyniknou jednotlivé vrstvy a dezert působí slavnostněji, než by napovídala jeho jednoduchá příprava.
Základ můžete snadno přizpůsobit podle toho, co máte doma. K jablkům se hodí hrst rozinek, nasekané ořechy nebo mandlové lupínky, které přidají další chuť i strukturu. Pokud chcete šlehačku nahradit něč méně sladkým, můžete použít hustý řecký jogurt nebo mascarpone ochucené trochou vanilky. Právě díky těmto drobným změnám může mít stejný crumble pokaždé trochu jinou podobu, aniž by ztratil své kouzlo.
Jablka oloupejte, zbavte jádřinců a nakrájejte na menší kostičky. V pánvi rozpusťte máslo a přidejte jablka, třtinový cukr a citronovou šťávu. Za občasného promíchání je krátce poduste, aby změkla, ale nerozpadla se úplně.
Ke změklým jablkům přidejte skořici a dobře promíchejte. Nechte je chvíli vychladnout, aby při vrstvení zbytečně nezměkčovala připravenou drobenku. Jablka by měla zůstat šťavnatá, ale ne příliš horká, aby si jednotlivé vrstvy dezertu zachovaly svůj příjemný kontrast.
Na drobenku dejte do mísy mouku, třtinový cukr a sůl. Přidejte studené máslo nakrájené na menší kousky a prsty vše rychle zpracujte na drobivou směs s většími hrudkami. Máslo by mělo zůstat studené, aby byla drobenka po upečení příjemně křupavá.
Drobenku rozprostřete na plech vyložený pečicím papírem. Pečte v troubě předehřáté na 180 °C asi 15–18 minut dozlatova a během pečení ji můžete jednou lehce promíchat. Po upečení ji nechte zcela vychladnout, aby zůstala křupavá.
Dobře vychlazenou smetanu ke šlehání vyšlehejte s moučkovým cukrem a vanilkovým extraktem dotuha. Šlehačka by měla být pevná, ale nepřešlehaná. Připravený krém do dezertu přidávejte až těsně před servírováním.
Do 4 skleniček rozdělte část podušených jablek a přidejte vrstvu drobenky. Navrch nastříkejte nebo navrstvěte šlehačku a podle velikosti skleniček vrstvy ještě jednou zopakujte. Povrch zakončete šlehačkou a zbývající křupavou drobenkou a podávejte.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová