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„Obsazení musí být takové, že se v něm člověk vidí," říká Tatiana Dyková o natáčení nové komedie

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Režisér Tomáš Pavlíček aktuálně natáčí tragikomedii Pořezat pár větví, která zachycuje rodinné drama na české vesnici. Jedné z hlavních rolí se zde zhostila Tatiana Dyková, která během natáčení poskytla rozhovor redakci Kinoboxu.
„Obsazení musí být takové, že se v něm člověk vidí," říká Tatiana Dyková o natáčení nové komedie

„Obsazení musí být takové, že se v něm člověk vidí," říká Tatiana Dyková o natáčení nové komedie

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 10:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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