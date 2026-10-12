„Obsazení musí být takové, že se v něm člověk vidí," říká Tatiana Dyková o natáčení nové komedie

Režisér Tomáš Pavlíček aktuálně natáčí tragikomedii Pořezat pár větví, která zachycuje rodinné drama na české vesnici. Jedné z hlavních rolí se zde zhostila Tatiana Dyková, která během natáčení poskytla rozhovor redakci Kinoboxu.
Hraju Blanku, což je sousedka hlavní rodiny. Sousedíme přes zahradu a jsem s tou rodinou spjata od samého dětství, protože jsme všichni vyrůstali v jedné vesnici. Možná i mezi sebou máme hodně nedořešených a nevyřčených věcí.
Jak důležitá je vaše postava pro příběh? Kolik tam máte prostoru?
Jelikož je ten film obsazený čtyřmi herci, řekla bych, že každý z nich je důležitý a každý má svůj účel a důvod. Nechce se mi moc určovat její rozsah. Není malých rolí, tak bych to řekla.
Co vás k tomu filmu přivedlo?
Asi to, že jsem herečka (smích). Přečetla jsem si scénář a zaujal mě. Nádherně a nepřikrášleně popisuje životy dvou synů a maminky, má v sobě humor a nadhled, zároveň i dojemnost.
Je to téma, které je vám blízké a které vyhledáváte častěji?
Jsou tam vztahy, nedořešené křivdy a nevyřčené emoce. Z toho jsme utkaní a to mě na kinematografii zajímá nejvíc.
Podle čeho si pak role vybíráte? Co musí scénář mít, abyste na něj kývla?
To nemá žádné specifické body, ani žádné znaky. Nějak to ve vás prostě začne rezonovat a vy víte, že v tomhle projektu chcete být. Základní je scénář, to je taková osnova, ale záleží i na tom, s kým pracujete. S Tomášem Pavlíčkem jsem natáčela i Případy mimořádné Marty, takže si spolu rozumíme. Máme rádi stejný humor, znám samozřejmě jeho film Přišla v noci. Také je skvělé obsazení. Michala Isteníka a Petra Lněničku jsem viděla ve spoustě věcí, s Petrem jsem už i natáčela. Lenka Termerová je samozřejmě také skvělá. Obsazení musí být takové, že se v něm člověk vidí, a má pocit, že do té party patří.
Když zmiňujete Případy mimořádné Marty, ten seriál je sám o sobě remake. Strašila vás nějak ta předloha? Bylo tam něco, u čeho jste si řekla, že se produkce přizpůsobuje zahraničnímu modelu?
Samozřejmě. Celé se to přizpůsobí českým podmínkám, českému divákovi, českým problémům. Oni třeba daleko víc řeší rasismus, jsou ostří, nekorektní. Já ale vlastně viděla jen první díl první série a to ani ne celý. A dál jsem se už ani nedívala. Vytvořili jsme si nějaký jazyk a obraz té postavy a samozřejmě i svoje příběhy, které ale musejí pořád korespondovat s tou francouzskou předlohou. Určitě se to ale upravuje do našich scenérií.
Kdybyste ten seriál viděla celý, myslíte, že by vás to nějak pracovně rušilo?
To nevím. Scan herce je velký, a pak to brání v nějaké tvůrčí svobodě, hůř se vymýšlejí nějaké vlastní věci.
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Zdroj: Kinobox