Obrovský strach o děti Harryho a Meghan: Archie a Lilibet vydrželi ve škole pouhé 2 dny

Návrat Harryho a Meghan do Británie měl znamenat nový start. U prvního školního kroku jejich dětí se ale plán rychle zadrhl.
V redakci In-Lifestyle nás překvapilo, jak rychle přišel u slavné rodiny nečekaný obrat. Archie a Lilibet podle aktuálních informací vydrželi v nové škole pouhé dva dny. Harry a Meghan pro ně nyní hledají jiné řešení, přičemž jako důvod se zmiňuje především bezpečnost a nepraktické dojíždění.
Velmi rychlá změna v otázce školy
Podle magazínu Hello! nastoupili princ Archie a princezna Lilibet do nové školy ve Velké Británii, ale už po dvou dnech byli přeřazeni jinam. Z okolí páru zaznívá, že za tím neměla být nespokojenost se školou. Důvodem měly být hlavně bezpečnostní okolnosti a také nepraktické dojíždění mezi místem, kde rodina bydlí, a školním areálem. O škole jako takové naopak mluvil pár s respektem a úctou.
Meghan přitom po příjezdu zveřejnila na Instagramu video z poklidného venkovského života. První dny ale ukázaly, že realita každodenního fungování může být o něco složitější. U Harryho a Meghan se tak znovu objevuje známý kontrast mezi obrazem, který působí idylicky, a praktickými starostmi, které řeší stejně jako jiné rodiny.
Legendární „šaty pomsty“ princezny Diany jdou do aukce: Slavný model připomíná příběh z roku 1994
Bezpečnost neberou na lehkou váhu
Oficiálně se mluví o logistice a bezpečnostním doporučení. Bezpečnost ostatně patřila k hlavním tématům, kvůli nimž Harry v minulých letech zvažoval, jak často a za jakých podmínek může s rodinou do Británie jezdit. Dlouhodobý návrat má přitom souviset i s tím, že se Harry po letech obav zřejmě cítí jistěji. Otázka ochrany jeho rodiny ale zůstává stále citlivá.
Harry a Meghan odcházeli z královského prostředí i kvůli tlaku médií, nedostatku soukromí a sporům o své postavení. Po letech se vracejí do země, která pro Harryho pořád znamená domov a rodinu. Jenže Británie je pro ně současně místo, kde má každý jejich přesun, každá škola a každá fotografie mnohem větší dozvuk než v Kalifornii.
Vztah, který od začátku budil emoce
Jejich příběh veřejnost dobře zná. Harry a Meghan se seznámili v roce 2016, o rok později se zasnoubili a v květnu 2018 následovala svatba. Poměrně brzy po ní ale začalo být patrné, že jejich představa života uvnitř monarchie se míjí s tím, co očekával palác i část britské veřejnosti. V roce 2020 přestali působit jako pracující členové královské rodiny a odešli do USA. Rozhovory, televizní vystoupení a později také Harryho memoáry pak vztahy s rodinou ještě víc ochladily.
Rodina se teď vrátila do Británie po šesti letech. Jedním z důvodů má být i snaha, aby Archie a Lilibet trávili víc času s dědečkem, králem Karlem III. Lidsky je to pochopitelné, v praxi se ale ukazuje, že spojit rodinnou blízkost, ochranu soukromí, bezpečnostní pravidla a obyčejný školní režim není u Sussexových nic jednoduchého.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Velké obavy o děti Harryho a Meghan: Už po 2 dnech musely do jiné školky byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.