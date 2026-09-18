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Obrovský strach o děti Harryho a Meghan: Archie a Lilibet vydrželi ve škole pouhé 2 dny

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Návrat Harryho a Meghan do Británie měl znamenat nový start. U prvního školního kroku jejich dětí se ale plán rychle zadrhl.
Fotografie prince Harryho a Meghan Markle

Fotografie prince Harryho a Meghan Markle

Zdroj: Foto: Office of the Governor-General / Creative Commons / Attribution 4.0, princ Harry a Meghan Markle v roce 2018
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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