Obrovský hit z HBO Max je zpět: Pokračování milovaného seriálu slibuje ještě víc dramatu a boj o život

První řadu
historického seriálu Cizinka: Krev mé krve, která má na Kinoboxu vynikající hodnocení 78 %, mohli fanoušci hitu Cizinka (Outlander) sledovat vloni na HBO Max. Napínavý, romantikou i dobrodružstvím nabitý prequel, produkovali Matthew B. Roberts, Ronald D. Moore, Maril Davis a Andy Harries. Role konzultantky se chopila spisovatelka Diana Gabaldon. Nyní přichází na řadu dlouho očekávaná 2. řada, ve které si opět zahrají Hermione Corfield, Jeremy Irvine, Harriet Slater a Jamie Roy.
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Oficiální trailer ke 2. řadě odhaluje, že rodiče Claire a Jamieho se opět ocitnou odloučeni, zatímco se rychle blíží jakobitské povstání. Julia je naopak nucena vrátit se na hrad Leathers a postavit se svému krutému manželovi, lordu Lovatovi (Tony Curran), který stále věří, že Juliino dítě je jeho vlastní. Pokud Henry projde kameny sám, bude to mít Julia těžké.
„Osmnácté století není zrovna ideální dobou pro ženu, a to zejména pokud jste majetkem některého z těch méně laskavých lairdů,“ naznačila Irvine. „Myslím, že Henry ji tam v žádném případě nenechá. A pokud by to nakonec znamenalo, že za ni bude muset položit život, udělal by to bez váhání.“
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O ženu svého srdce bojuje i Brian.
„Viděli jsme, jak se Brian na konci první řady stává mužem. Je mnohem samostatnější, a já věřím, že se to ve druhé řadě ještě prohloubí,“ řekl Roy. „Zjistil, kým je, zjistil, za co stojí bojovat, co ho naplňuje, a to vše se v budoucnu ještě umocní.“ Foto: Starz O čem byla 1. řada seriálu Cizinka: Krev mé krve?
První řada seriálu Cizinka: Krev mé krve přinesla divákům a hlavně fanouškům seriálu Cizinka dva paralelní milostné příběhy, odehrávající se ve dvou různých časových obdobích. Jamieho rodiče Ellen Mackenzie (
Harriet Slater) a Brian Fraser ( Jamie Roy) žijí na počátku 18. století ve Skotsku a rodiče Claire Julia Moriston ( Hermione Corfield) a Henry Beauchamp ( Jeremy Irvine) naopak v Anglii během první světové války. Čím se bude zabývat 2. řada?
Na konci 1. řady čelily oba páry zásadním zlomovým okamžikům: Henry a Julia dorazili s malým Williamem k menhirům v Craigh na Dun v naději, že se vrátí do své doby ke své dceři Claire, zatímco útěk Ellen a Briana byl přerušen vypuknutím jakobitského povstání v roce 1715. Co hrdiny tedy čeká dál? V průběhu 2. řady budou oba mladé páry vystaveny zkouškám a rozděleny silami, které nemohou ovlivnit, zatímco každý klan si v povstání zvolí svou stranu.
Kdy bude mít premiéru 2. řada a uvede ji i HBO Max?
Díky traileru jsme se dozvěděli, že 2. řada historického seriálu Cizinka: Krev mé krve bude mít na stanici Starz premiéru už 18. září. Jako minule bude vydávána po epizodách. Dočkají se ale i čeští fanoušci? Rozhodně ano.
HBO Max, kde je k dispozici 1. řada, uvádí, že pokračování bude dostupné od 19. září.
Zdroj: HBO Max, The Hollywood Reporter, Starz, Deadline, The Hollywood Reporter
Hodnocení na
Kinoboxu: 78 %