Obrovská rána pro filmové fanoušky: V úctyhodném věku zemřela jedna z nejslavnějších hereček minulého století

Ve věku 102 let zemřela herečka, která do filmu vstoupila rovnou oscarovou rolí a patřila k posledním živým tvářím klasického Hollywoodu.
Zpráva o úmrtí legendární herečky Evy Marie Saintové se obejvila na webu CNN. Uzavřela se tak jedna mimořádně dlouhá herecká cesta. Vedla od živých televizních přenosů přes velká studia až k různým návratům. V redakci In-Lifestyle nás na ní vždycky fascinovala jedna věc. Tato dáma totiž kolem sebe nepotřebovala neustálou pozornost. A přesto byla na plátně vidět prakticky okamžitě.
Co její kariéru odlišovalo od jiných hvězd
Eva Marie Saintová nebyla typem herečky, která by si veřejnou pozornost stavěla na skandálech nebo pečlivě hlídané image. Narodila se 4. července 1924 v Newarku, vystudovala Bowling Green State University a začínala v televizi i rozhlase. Patřila tak ke generaci herců, kteří si zvykali na přesnost v době, kdy televizní hraní ještě nechránily nekonečné střihy a opravné pokusy. Mnohdy šlo téměř o přímý přenos, se vším rizikem.
V redakci nám to připadá vlastně jako jeden z klíčů k jejímu herectví. Saintová nepůsobila dojmem hvězdy, která scénu obsazuje silou. Vystupovala s klidem, ale zároveň jistým charismatem, čímž na sebe dokázala upozornit. I proto obstála vedle Marlona Branda nebo Caryho Granta. V žádném případě zde nefungovala jako „dekorace“, což by se v dobových filmech mohlo stát snadno.
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Vedle práce stojí za připomenutí také její soukromý život. S režisérem a producentem Jeffreym Haydenem žila od roku 1951 až do jeho smrti v roce 2016 a měli spolu dvě děti. Délka jejich vztahu je v showbyznysu poměrně vzácná, ale o to krásnější.
Dlouhověkost nebyla jen biologická
Herečka zemřela v úterý ve věku úctyhodných 102 let. Do filmové historie vstoupila dle ČSFD už svým debutem ve snímku V přístavu, za který dostala Oscara za vedlejší ženskou roli. Takový začátek kariéry se nevidí opravdu často. O několik let později přišla postava Eve Kendallová v Hitchcockově filmu Na sever Severozápadní linkou. Tím se Saintová propsala do filmové paměti jako elegantní, chytrá a na první pohled ne úplně čitelná žena.
Na jejím příběhu není pozoruhodné jen to, že se dožila více než 100 let. Během kariéry získala také cenu Emmy a na hollywoodském Chodníku slávy má dvě hvězdy, jednu za film a druhou za televizi. To není pocta za pouhé přečkání času, ale za schopnost projít několika podobami zábavního průmyslu a neztratit přitom vlastní profesní výraz. Navíc se nenechala zavřít do vitríny se štítkem dávná legenda. Mladší publikum ji může znát jako Marthu Kentovou ze snímku Superman Returns nebo z dabingu v Legendě Korry.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Fanoušci oplakávají smrt Evy Marie Saintové: Do světa filmu vstoupila rovnou oscarovou rolí byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.