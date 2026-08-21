Obří supercela už řádí v Alpách, za pár hodin dorazí do Česka - podívejte se na mapy i družicový snímekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Obří supercela už řádí v Alpách, za pár hodin dorazí do Česka - podívejte se na mapy i družicový snímek
Výhled počasí slibuje navýšení teplot na letní hodnoty, jen na jihu Moravy se mohou přehoupnout přes...
Teplota hladiny Středozemního moře již dosáhla tropických 30 °C. Takové teploty nejsou normální. Dokonce se...
Ještě tento víkend musíme přetrpět extrémní vedra, která jsou s velkou pravděpodobností poslední v tomto...
Letošní rok se určitě jako další zařadí mezi nejsušší roky, které jsme v zažili od začátku tisíciletí....
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