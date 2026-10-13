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Obří okna mizí v podlaze stiskem tlačítka. Brněnská vila to uměla už před 100 lety

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Obrovská skleněná tabule sjede dolů a mezi obytnou místností a zahradou zmizí překážka. Zní to jako vybavení současné luxusní novostavby, jenže ve vile Tugendhat podobné řešení fungovalo už v roce 1930. Brněnský dům dodnes ukazuje, jak odvážně se dalo přemýšlet o bydlení téměř před sto lety.
Obří okna mizí v podlaze stiskem tlačítka. Brněnská vila to uměla už před 100 lety

Obří okna mizí v podlaze stiskem tlačítka. Brněnská vila to uměla už před 100 lety

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 13.10.2026 11:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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