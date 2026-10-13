Obří okna mizí v podlaze stiskem tlačítka. Brněnská vila to uměla už před 100 lety

Obrovská skleněná tabule sjede dolů a mezi obytnou místností a zahradou zmizí překážka. Zní to jako vybavení současné luxusní novostavby, jenže ve vile Tugendhat podobné řešení fungovalo už v roce 1930. Brněnský dům dodnes ukazuje, jak odvážně se dalo přemýšlet o bydlení téměř před sto lety.
Vila v brněnské čtvrti Černá Pole vznikla v letech 1929-1930 pro Gretu a Fritze Tugendhatovy. Její autor Ludwig Mies van der Rohe tu vytvořil stavbu, která zásadně přispěla k vývoji moderního bydlení. Od roku 2001 patří na Seznam světového dědictví UNESCO a patří mezi významné
české památky. Její význam však nejlépe pochopíme na konkrétních detailech: na rozmístění sloupů, propojení místností a technice ukryté pod obytným podlažím. Dvě okna, která dokážou proměnit celý pokoj
Nejpůsobivější technickou zvláštností domu jsou
dvě velkoformátová okna, která lze elektricky spustit pod podlahu. Jedno se nachází před jídelním koutem, druhé před onyxovou stěnou. Pohon umožňuje skleněné tabule schovat dolů, takže v příslušných částech fasády zůstane volný otvor. Terasy rozšiřovaly prostor pro každodenní život rodiny. Greta Tugendhatová vzpomínala, že na nich s malými dětmi trávili mnoho času. Foto: Christian Michelides/Wikimedia Commons (CC-Zero)
U běžného okna otevřeme křídlo a pustíme dovnitř vzduch. Tady se ale po otočení kliky promění samotný charakter místnosti. Zahradu už nemusíme vnímat pouze přes sklo, protože se záhy propojí s obytným prostorem. Velká prosklená plocha tak má vedle výhledu další, velmi
praktickou úlohu.
Pohyblivá okna bych ale nevnímala jen jako technickou atrakci. Po spuštění oken se obytná hala otevře čerstvému vzduchu i zvukům zahrady.
Propojení domu s okolní zelení tak záhy získává konkrétní podobu. Dům ve svahu odhaluje své rozměry postupně
Vila má tři podlaží, ale díky svažitému pozemku se do ní z ulice vstupuje v tom nejvyšším. Právě zde jsou umístěné ložnice a rodinné pokoje.
Hlavní společenský prostor leží o patro níž a nejnižší úroveň slouží technickému zázemí. Dům tedy využívá terén k oddělení soukromého života, společných místností a provozu domácnosti.
Zásadní roli hraje
ocelová nosná konstrukce. Architekt díky ní mohl hlavní obytný prostor uvolnit od obvyklého členění nosnými zdmi. Jednotlivé části tu vymezují například příčky, nábytek či závěsy, zatímco pohled může pokračovat dál místností až do zahrady. Štíhlé sloupy s lesklým chromovaným opláštěním přitom zůstávají součástí interiéru. Jednoduché linie doplňují vzácné materiály
Střídmý vzhled vily rozhodně neznamená obyčejné vybavení. V interiéru se uplatnil onyx z Maroka, italský travertin i exotické dřeviny. Nábytek z trubkové a pásové oceli doplňuje architekturu, v níž záleží na proporcích a
pečlivém zpracování jednotlivých prvků. Zaoblená příčka s makassarskou ebenovou dýhou vymezuje jídelní kout, aniž by jej uzavírala do samostatné místnosti. Foto: gl:User:Txabiwiki/Wikimedia Commons (Self-published work)
Greta Tugendhatová ve vzpomínce
zveřejněné na oficiálním webu vily popsala svou představu o budoucím domově slovy:
„Velice jsem si přála mít moderní prostorný dům s jasnými a jednoduchými tvary.“
Výraznou dominantou je medově zbarvená onyxová příčka s bílou kresbou. Jídelní část zase vymezuje zaoblená stěna s makassarskou ebenovou dýhou. Právě kombinace kamene, dřeva, kovu a velkých skleněných ploch dává místnosti její
osobitý výraz.
Při prohlížení interiéru bych se proto soustředila i na to, jak materiály pomáhají jednotlivá místa rozlišit. Kde se má rodina sejít u jídla, kde odpočívat a odkud se otevírá výhled? Vila nabízí zajímavou odpověď na otázku,
jak vytvořit různé obytné zóny, aniž by každá musela dostat vlastní uzavřený pokoj. Pod obytnou halou pracovala promyšlená technika
Spouštěcí okna byla pouze jednou částí technického vybavení. Dům měl také
vzduchotechniku, která umožňovala vzduch ohřívat, ochlazovat a zvlhčovat. V době dokončení představovalo takové zařízení v soukromém bydlení mimořádné řešení.
V technickém podlaží se nacházela rovněž
fotografická komora pro Fritze Tugendhata a prostor určený k ochraně kožichů před moly. Vedle reprezentativní obytné haly tak existoval celý svět zařízení a pomocných místností, které zajišťovaly každodenní chod domácnosti.
Pokud vás zajímá právě
fungování domu, při výběru vstupenky se vyplatí sledovat rozsah prohlídky. Pohled na strojovnu dokáže slavná okna představit z úplně jiné stránky než fotografie hotového interiéru. Rodina si svůj domov užívala jen několik let
Tugendhatovi odešli v roce 1938 do Švýcarska a později pokračovali do Venezuely. Vilu v roce 1939
zabavilo gestapo. Následovaly zásahy do interiéru, válečné poškození a změny využití. Po válce v domě fungovala taneční škola a následně rehabilitační zařízení pro děti s vadami páteře. Jednoduché tvary a důraz na praktičnost se ve vile Tugendhat uplatňují i v koupelně se světlými obklady a dvojicí umyvadel. Foto: Christian Michelides/Wikimedia Commons (CC-Zero)
Dnešní podoba je výsledkem
rozsáhlé památkové obnovy z let 2010-2012. Odborníci restaurovali povrchy i technická zařízení a interiéry doplnili replikami původního mobiliáře. Při návštěvě tedy sledujeme pečlivě obnovené prostředí, jehož cílem bylo přiblížit dům podobě z roku 1930. Kterou prohlídku si vybrat
Pro první návštěvu bych zvolila
rozšířený okruh, pokud chcete vedle architektury poznat také její technické zázemí. Základní prohlídka zase poslouží těm, které láká především obytný interiér.
Typ prohlídkového okruhu Délka prohlídky Co prohlídka zahrnuje Výše vstupného (platí do 31. 12. 2026) Základní okruh 60 minut Ložnicové patro, hlavní obytný prostor, přípravnu a kuchyni 450 Kč Rozšířený okruh 90 minut Základní okruh + technické zázemí včetně strojovny pro spouštění oken 500 Kč Venkovní prostor vily 40 minut Terasy, pohledy do interiéru zvenčí a zahradu 200 Kč Přehled prohlídkových okruhů vily Tugendhat, jejich délky a plného vstupného platného do konce roku 2026. Praktické otázky před návštěvou Je potřeba koupit vstupenku předem?
Ano, do interiéru se vstupuje s předem zakoupenou vstupenkou. Kapacita základního i rozšířeného okruhu je nejvýše 16 osob a provozovatel upozorňuje na velký zájem. Dostupnost ověřte v oficiálním prodeji prohlídek.
Má smysl přijít i bez vstupenky do interiéru?
Ano. Zahrada a výstavy v technickém podlaží jsou během otevírací doby přístupné zdarma, bez průvodce. Za nepříznivého počasí však může být zahrada uzavřena.
Vila Tugendhat využívá svažitý pozemek k rozložení tří podlaží a propojení obytných prostor se zahradou. Foto: Gunnar Klack/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-4.0) Uvidím při každé návštěvě spouštění oken?
Samotná existence mechanismu není zárukou jeho předvedení při konkrétní prohlídce. Pokud je to pro vás hlavní důvod návštěvy, ověřila bych si možnost ukázky předem přímo u správy vily.
Kde hledat další inspiraci na výlety po Česku?
Za odlišným pojetím reprezentativního bydlení můžete vyrazit na
výlet na barokní zámek Manětín. Pokud plánujete výlet s dětmi, další možností je zoologická zahrada ve Zlíně s areálem zámku Lešná.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, tugendhat.eu, vilatugendhat.cz, unesco.org, npu.cz, brno.cz